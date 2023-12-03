بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، انسحاب 70٪؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال قطاع غزة؛ لفشل عملياتها، وبسبب ضربات المقاومة.

وحسب موقع “النشرة” اللبناني، قال القيادي في كتائب القسام، إن "الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين".

ولفت إلي أن “العملية البرية الإسرائيلية تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.

وتابع: "اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما نشرته صحيفة هاآرتس”.

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف”.

وقال حمدان، إن غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، مضيفا أن “العدوان الإسرائيلي يتواصل على شعبنا في غزة”.