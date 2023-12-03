نتنياهو يهدد بإقالته.. وزير الاقتصاد الإسرائيلي يرفض التصويت لصالح تحديث الميزانية

أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أنه لن يصوت لصالح تحديث ميزانية الحكومة.

وحسب القناة الـ12 العبرية، هدد بركات بعدم لتصويت لصالح تحديث ميزانية الحكومة في زمن الحرب، وذلك خلال جلسة الكنيست الأربعاء المقبل، فيما هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالته إذا فعل ذلك.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، انتقد بركات علنًا الميزانية باعتبارها غير كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية في زمن الحرب.

وقال مصدر مقرب من وزير الاقتصاد إن الميزانية، كما تم تقديمها، "ستؤدي إلى انهيار اقتصادي".

ويبدو أن الاتصالات قد انهارت بين وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث لم يتحدث الاثنان منذ اجتماعهما في الأسبوع الماضي لمناقشة تحفظات الأول بشأن الميزانية، ولم يحضر بركات اجتماع حزب الليكود اليوم، بحسب مكتبه.

كما لم يصوت بركات لصالح الميزانية عندما عرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها الأسبوع الماضي.

وعارض حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس تحديث الميزانية، لكنه أشار إلى عدم ارتياحه للسماح بتدفق أموال الائتلاف السياسي إلى احتياجات الجهود غير الحربية باعتباره مصدر قلق له.

وبدون بركات وجانتس، لا يزال من الممكن أن تحصل الميزانية على 63 صوتًا لتمريرها، أي أكثر من 61 صوتًا المطلوبة لضمان الموافقة عليها.