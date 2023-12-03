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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يهدد بـمجزرة جديدة: العملية في جنوب غزة ستضاهي معركة الشمال

غزة
غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن العملية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، تضاهي تلك التي نفذها الجيش ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في شمال القطاع الفلسطيني. 

وأضاف، في بيان،: “خضنا قتالا ضاريا في شمال قطاع غزة، ونفعل الشيء نفسه الآن في جنوبه”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق السرية والعلنية لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت،: “القتال بكامل قوتنا في قطاع غزة؛ سيفتح أمامنا المزيد من الاحتمالات”.

وأضاف: "العودة لإطلاق النار؛ ستؤدي إلى مزيد من التقدم في عودة المختطفين".

واستطرد: "في جميع الأنشطة العسكرية، تؤخذ اعتبارات إعادة الرهائن بعين الاعتبار… ونحن نعمل بكل الطرق، سرا وعلنا، لتحرير المختطفين، فقط إذا واصلنا القتال بكل ما أوتينا من قوة - سيكون هناك المزيد من الخيارات".

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