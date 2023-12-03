جنرال أمريكي يكشف: هناك سوء تقدير عسكري فادح في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الصراع في أوكرانيا أظهر للولايات المتحدة أنه لا يمكن الفوز به إلا بفضل التقنيات العسكرية الحديثة.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: “ركزت أمريكا دائمًا على التكنولوجيا.. لدينا فكرة مفادها أننا إذا أنفقنا ما يكفي من المال واشترينا المعدات المناسبة؛ فسنفوز، ونعتقد أن التكنولوجيا تحل جميع المشاكل.. لكن الأمر ليس كذلك، ونحن نرى ذلك في أوكرانيا”.

وكانت روسيا أشارت مراراً وتكراراً إلى أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.