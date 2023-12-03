هزيمة استراتيجية في غزة.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر إسرائيل

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحذيرا لإسرائيل، من أنها تتجه نحو "هزيمة استراتيجية" في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، أكد “أوستن” على الدور الحاسم للسكان المدنيين في مثل هذه الصراعات، مشيرًا إلى أنه في هذا النوع من القتال، يقع مركز الثقل على عاتق المدنيين.

وشدد على أنه إذا دفعت العمليات العسكرية، السكان المدنيين، إلى أحضان العدو؛ فإن ذلك يحول ما يمكن اعتباره انتصارًا تكتيكيًا، إلى هزيمة استراتيجية أوسع.

وأكد أوستن التزامه بنقل هذه الرسالة إلى القيادة الإسرائيلية باستمرار.

ووفقا له، فإن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ليست مسئولية أخلاقية فحسب؛ بل هي أيضا ضرورة استراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، والمخاوف الدولية بشأن التأثير الإنساني للصراع.

ويعكس بيان وزير الدفاع الأمريكي، التركيز العالمي المتزايد على عواقب العمليات العسكرية على السكان المدنيين، وأن تأكيده أن دفع المدنيين نحو العدو يمكن أن يؤدي إلى انتكاسات استراتيجية؛ يسلط الضوء على الطبيعة المترابطة للنتائج العسكرية والاستراتيجية في الصراعات التي تشمل مناطق مكتظة بالسكان.