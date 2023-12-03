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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"بإيدك توقفي العنف".. فيديو جديد لحملة "أنت الأهم" لضمان حق المرأة

صدى البلد

نشرت حملة “أنت الأهم”، على صفحتها الرسمية فيديو بعنوان «بإيدك توقفي العنف» ضمن فعاليات 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة، الفيديو قائم بالأساس على تتابع صورا توضح أشكال العنف الذى تتعرض المرأة وقد قامت الفنانة آلاء مؤمن بتجسيد صور المعاناة والعنف الذي تتعرض له الفتاة المصرية.  

ومن جانبها صرحت المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم نورهان خليل أن حملة أنتي الأهم أطلقت هاشتاج «بإيدك توقفي العنف» لدعم المعنفات واللاتي يعانين التهميش والتصنيف من جانب المجتمع، وتوعية المجتمع بضرورة التصدي للعنف الذي تتعرض له المرأة.

وأضافت آلاء مؤمن أن الفيديو يهدف إلى إيصال رسالة لكل فتاة بعدم السكوت على الإهانة وضرورة الدفاع عن نفسها وحقوقها وإنها مهما تعرضت لأذى نفسي أو عنف لفظي أو معنوي أو جسدي لابد أن تدافع عن نفسها وتقوم بالإبلاغ عن أي محاولات تحرش أو عنف.

الجدير بالذكر أن 16 يومًا من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وتقام كل عام وتبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي في يوم حقوق الإنسان 10 ديسمبر.

حملة أنتي الأهم هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوقها وقضاياها المختلفة، تعمل الحملة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لحماية حقوق المرأة في العديد من المجالات منها التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، و حمايتها من التمييز والعنف الأسري.

https://www.instagram.com/reel/C0ZX0leC2ew/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==

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