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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

آلاف المواطنين في مؤتمر حاشد لتاييد السيسي بـ النويرة في بني سويف

صدى البلد

 نظّم أهالي قرية النويرة التابعة  لمركز اهناسيا  ببني سويف  مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشّح لفترة رئاسية قادمة    برعاية  محمد سيد عاصي ابن قرية النويرة ، وذلك بمركز شباب القرية  شارك فيه جميع طوائف الشعب،  وبحضور  قيادات حزب مستقبل وطن وحماة الوطن   ببني سويف وإهناسيا.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب  من محمد عاصي  ، أحد القيادات المجتمعية بمركز اهناسيا ، أشار فيها إلى الآلاف الذين حضروا مؤتمر اليوم هم خير دليل على التأييد والمباركة من أهالي بني سويف وتحديداً مركز اهناسيا ، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


وأشار إلى حرصه علي تنظيم هذا مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصًا علي توعية الناخبين بضرورة التسابق للادلاء باصواتهم لما تمثله هذه المشاركة من دعم للدولة المصرية والتجربة الديمقراطية؛ مشيرا إلى ان ما يميز هذا اللقاء عن غيره من اللقاءات الكثيرة التى تم تنظيمها لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انها تنطلق من وازع وطنى بعيدا كل البعد عن كل الاحزاب والتيارات السياسية.

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم

مؤتمر شعبي حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بـ بني سويف

وقال محمد عاصي  إنه يتقدم بكل الشكر لكل الحضور الحاشد من قرى اهناسيا وبندرها وباقى قرى المحافظة، وأنه سعيد بحضورهم  خصوصا الذين   حضروا استجابة لالتزام حزبى بل حضروا مساندة للدولة المصرية والاستجابة لدعوتنا لهم واقتطعوا من اوقاتهم للتعبير عن مساندتهم للدولة المصرية والمرشح عبد الفتاح السيسى.

وأضاف تاييدنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسى يأتى من ايمان حقيقي أن هذا الرجل هو رجل المرحلة وأنه يجب علينا أن نقف خلفه حتى يستكمل تجربة البناء ويواصل مساعى تحقيق حياة كريمة للمواطنين وأن يتصدى لكل الأزمات التى تشهدها المنطقة، موضحا أن مهمة الرئيس ثقيلة لكنه على قدر التحدى ويفوق، وأنه من الضروري أن تظهر الانتخابات في صورة تقوى موقف الرئيس.


ومن جانبه قال الدكتور جمال عبدالمطلب   امين مساعد حزب حماة الوطن  ببني سويف  كلمته، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتحديداً محافظات الصعيد التي شهدت طفره تنموية ورفع مستوى خدمات المواطنين لتحقيق حياة كريمة، وخص بالذكر مركز ببا الذي حظي باهتمام ملحوظ في إطار تنفيد مشروعات حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.


وأضاف عبدالمطلب  أن الدولة المصرية جددت العهد بأنها سوف تجدد العهد بمواصلة جهود التنمية لرفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المواطنين، مؤكدًا أن تأيد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات يعد اعتراف لفضل الرئيس في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأن هذا وقت رد الجميل لهذا الرجل الذي انتشل الدولة المصرية من أيدي الجماعات الإرهابية، واعاد لها هيبتها.

وقالت الدكتورة هبه عبدالعظيم امين المرأة بحزب مستقبل وطن   إن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح واجب على كل وطنى ووطنية  لما يبذله من جهود لا ينكرها إلا حاجد، وأن اجتماعنا هذا يأتى فى وقت تمر فيه الدولة بظروف استثنائية.   .

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