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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص اليوم ، فى حادث تصادم سيارة بشجرة على طريق بنى سويف الفيوم ، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى.


واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من  شعبان عبد العزيز شعبان 59 سنة،  موظف بالطب البطري، مصاب  اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالذراع الايسر ،  فرج عبد العزيز شعبان 47 سنة مصاب  اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب أيضا طه عبد الله محمود 44 سنة عامل باشتباه ما بعد الارتجاج ، علي رمضان علي 40 سنة عامل  مصاب جروح و كدمات متفرقة ، محمد  مفتاح ٤٥ سنة  مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه، ويتلقون جميعا العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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