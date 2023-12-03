إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم

أصيب 5 أشخاص اليوم ، فى حادث تصادم سيارة بشجرة على طريق بنى سويف الفيوم ، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من شعبان عبد العزيز شعبان 59 سنة، موظف بالطب البطري، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالذراع الايسر ، فرج عبد العزيز شعبان 47 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب أيضا طه عبد الله محمود 44 سنة عامل باشتباه ما بعد الارتجاج ، علي رمضان علي 40 سنة عامل مصاب جروح و كدمات متفرقة ، محمد مفتاح ٤٥ سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه، ويتلقون جميعا العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.