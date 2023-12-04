قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي.



المقادير:

- كمية من الباذنجان والفلفل الأخضر يتم تحميرهما في الزيت.

- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

- ملعقة صغيرة ثوم مفري.

- ملح، فلفل، وقليل من الشطة الحمراء المطحونة.

- ملعقة متوسطة زيت.

- ملعقة متوسطة خل أبيض.

طريقة العمل:

- يحمر الثوم المفري في الزيت حتى يصفر لونه. ثم نضيف اليه الخل ثم صلصة. الطماطم المذابة في نحو كوب من الماء، والشطة الحمراء والفلفل الاسود والملح.

- غطي الإناء وهدئي النار وأتركي الخليط حتى يغلظ قوامه ويطفو الزيت على سطح الصلصة.

- أضيفى الباذنجان والفلفل. واتركيهما على النار حتى يختلط المقدار ببعضه ثم أرفعي الاناء من على النار واتركيه حتى يبرد ويقدم مع البطاطس المحمرة بالهنا والشفا.