قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي.
المقادير:
- كمية من الباذنجان والفلفل الأخضر يتم تحميرهما في الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفري.
- ملح، فلفل، وقليل من الشطة الحمراء المطحونة.
- ملعقة متوسطة زيت.
- ملعقة متوسطة خل أبيض.
طريقة العمل:
- يحمر الثوم المفري في الزيت حتى يصفر لونه. ثم نضيف اليه الخل ثم صلصة. الطماطم المذابة في نحو كوب من الماء، والشطة الحمراء والفلفل الاسود والملح.
- غطي الإناء وهدئي النار وأتركي الخليط حتى يغلظ قوامه ويطفو الزيت على سطح الصلصة.
- أضيفى الباذنجان والفلفل. واتركيهما على النار حتى يختلط المقدار ببعضه ثم أرفعي الاناء من على النار واتركيه حتى يبرد ويقدم مع البطاطس المحمرة بالهنا والشفا.