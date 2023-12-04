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مرأة

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي.


المقادير:
- كمية من الباذنجان والفلفل الأخضر يتم تحميرهما في الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة ثوم مفري.
- ملح، فلفل، وقليل من الشطة الحمراء المطحونة.
- ملعقة متوسطة زيت.
- ملعقة متوسطة خل أبيض.

 

طريقة العمل:
- يحمر الثوم المفري في الزيت حتى يصفر لونه. ثم نضيف اليه الخل ثم صلصة. الطماطم المذابة في نحو كوب من الماء، والشطة الحمراء والفلفل الاسود والملح.
- غطي الإناء وهدئي النار وأتركي الخليط حتى يغلظ قوامه ويطفو الزيت على سطح الصلصة.
- أضيفى الباذنجان والفلفل. واتركيهما على النار حتى يختلط المقدار ببعضه ثم أرفعي الاناء من على النار واتركيه حتى يبرد ويقدم مع البطاطس المحمرة بالهنا والشفا.

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