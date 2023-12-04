تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

حذر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء علي صفحته الشخصية بالفيسبوك بمنشور عن المسكنات الممنوعة..



وقال زخاري" ممنوع منعا باتا أخذ المسكنات التى تحتوى على ايبوبروفين أو ديكلوفينات مثل:

- بروفين.

- باى بروفين.

- كتافلام.

- كولد فرى.

- كوميتركس.

- باور كولد اند فرى.

- كيتوفان.

- فولتارين.

- ديكلاك.

- كتافاست.

- فيليكتور.

- الخ.

هذه الأصناف ممنوعة مع حالات البرد والأنفلونزا هذه الأيام خوفا من تأثيرها الضار حيث إنها تقوم بتنشيط الفيروسات وخصوصا فيروس كورونا والفيروس الجديد المخلوى التنفسى.

المسكنات المسموح بها مجموعة الباراسيتامول مثل:

- بنادول الأزرق.

- سيتال.

- أدول.

بارامول.

وقال زخاري التحذير ده مهم.

