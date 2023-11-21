عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

المسكنات
المسكنات

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المسكنات للتخلص من الألم بسرعة، ولكن مع الأسف هناك نوع من المسكنات يدمر الجسم ويتسبب في المعاناة من أمراض عديدة. 

ووفقا لما جاء في موقع ساينس ألرت، "فإن المسكنات المعتمدة على المواد الأفيونية إحدى أكثر مسكنات الألم التي يتم وصفها للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر والرقبة.

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

 نشرت مجلة لانسيت الطبية، دراسة جديدة عن المسكنات الموجودة في  المواد الأفيونية لا تخفف آلام أسفل الظهر أو الرقبة "الحادة" التي تستمر لمدة تصل ل 12 أسبوعا وتؤدي إلى آلام أسوأ.

كما أن وصف المسكنات المعتمدة على المواد الأفيونية لعلاج آلام أسفل الظهر والرقبة يمكن أن يسبب أضرارا تتراوح بين الآثار الجانبية الشائعة، مثل الغثيان والإمساك والدوار، وسوء الاستخدام والتسمم والوفاة.

وتظهر نتائج فريق البحث الذي يضم كريستين لين، الأستاذة بجامعة سيدني، وأندرو ماكلاتشلان، مدير الكلية وعميد الصيدلة، وكايتلين جونز، الباحثة المشاركة ما بعد الدكتوراه في الصحة العضلية الهيكلية، وكريستوفر ماهر، الأستاذ في كلية سيدني للصحة العامة، أنه لا ينبغي وصف المسكنات الأفيونية لعلاج آلام أسفل الظهر الحادة أو آلام الرقبة.

مقارنة المواد الأفيونية مع الدواء الوهمي

 قام الباحثون بتخصيص 347 شخصا بشكل عشوائي يعانون من آلام حادة في أسفل الظهر والرقبة وتناول المشاركون المواد الأفيونية أو الدواء الوهمي لمدة أقصاها ستة أسابيع.

وبعد ستة أسابيع من العلاج، لم يؤد تناول المسكنات الأفيونية إلى تخفيف الألم بشكل أفضل مقارنة بالعلاج الوهمي ولم تكن هناك فوائد للنتائج الأخرى، مثل الوظيفة البدنية أو نوعية الحياة أو وقت التعافي أو التغيب عن العمل.

وعانى عدد أكبر من الأشخاص في المجموعة التي أعطيت المسكنات الأفيونية من الغثيان والإمساك والدوار مقارنة بالمجموعة الثانية.

وبعد عام واحد، تسلط النتائج الضوء على الضرر المحتمل طويل المدى للمواد الأفيونية حتى مع الاستخدام قصير المدى وبالمقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي، عانى الأشخاص في مجموعة المسكنات الأفيونية من ألم أسوأ قليلا، وأفادوا عن ارتفاع خطر إساءة استخدام المواد الأفيونية ومشاكل في تفكيرهم أو مزاجهم أو سلوكهم.

المسكنات آلام أسفل الظهر المواد الأفيونية علاج الام اسفل الظهر مسكنات الالم تناول المسكنات الدواء الوهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

موضوعات متعلقة

للوقاية من الأزمات الشديدة .. نصائح هامة لمرضى الربو فى الشتاء

التوتر ملخبط حياتك .. 10 حيل للسيطرة على المعاناة

فقدان الوزن بدون قصد.. أسباب غير متوقعة وراء هذه المشكلة

احترس منها.. أخطاء غير متوقعة في تربية الأطفال

علاقة غريبة بين الكرش وأخطر أمراض المخ

مع دخول الشتاء.. أسرع طرق علاج نزلات البرد

ترقق الشعر كلمة السر وراء الصلع والتساقط.. إليك الأسباب والعلاج

احترس.. أدوية تسبب الدوخة الشديدة والدوار

ترشيحاتنا

18 يوم تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الداخل

النائب محمد أبو العينين: دور الرئيس السيسي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

خلال ساعات..مصر توقف الحرب في قطاع غزة وتحبط مخططات إسرائيل في سيناء

"لا نزوح ولا ترحيل".. حماس تعلن موقفها من مخطط إسرائيل ضد مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

لو مشتغلتش هتحبس.. إطلالات أثارت الجدل لـ آيتن عامر

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فيديو

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

وصلت لأقسام الشرطة..القصة الكاملة لـ خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ