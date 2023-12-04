هبوط في سعر أحدث هاتف Vivo للفئة المتوسطة

في وقت سابق من هذا العام، كشفت Vivo مؤخرًا عن هاتفها الذكي الاقتصادي، Vivo Y56 5G.

لاحقًا في سبتمبر، حصل الهاتف على إصدار بسعة 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من التخزين أكثر بأسعار معقولة. الآن، أعلنت عن أسعار معدلة لكلا الإصدارين في الهند.

سعر Vivo Y56 5G الجديد تم تخفيض سعر الإصدار 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، الذي كان سعره سابقًا 18999 روبية، إلى 17999 روبية (أي ما يعادل 6660 جنيه مصري).

وبالمثل، يتم الآن تقديم الإصدار 4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، الذي كان متاحًا في الأصل مقابل 16999 روبية، بمعدل مخفض قدره 15999 روبية (أي ما يعادل 5900 جنيه مصري). تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2023.

مواصفات Vivo Y56 5G:

يتميز هاتف فيفو Vivo Y56 5G بشاشة IPS LCD مقاس 6.58 بوصة مع Notch على شكل قطرة ماء، ويتميز بدقة 2408 × 1080 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة شاشة إلى جسم واسعة تبلغ 90.6 بالمائة. يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 700 ويوفر تكوينات بسعة 4 أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى 128 جيجا بايت من التخزين. من ناحية البرنامج، يحتوي على Android 13 مع تراكب FunTouch OS 13.

يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما يتكون الإعداد الخلفي للكاميرا من عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN1) وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. تعمل بطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل الجهاز، وتدعم الشحن بقوة 18 واط. تشمل الميزات البارزة إمكانية Dual SIM، واتصال 5G، و Wi-Fi 802.11ac، و Bluetooth 5.1، و GPS، ومنفذ USB-C، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم. يتم ضمان الأمان من خلال ماسح ضوئي للأصابع مثبت على الجانب، ويتباهى الهاتف بمقاومة الغبار والماء بدرجة IP54 لمزيد من المتانة.