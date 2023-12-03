على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع BestBuy الأمريكي يبلغ هاتف موتورولا الأحدث Motorola razr+ 2023 بخصم 300 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 9000 جنيه مصري ليصل سعره بعد الخصم إلى 700 دولار أمريكي.

قاهر هواتف سامسونج..موبايل موتورولا رائد بخصم 9000 جنيه

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr + 2023

*Motorola razr + (2023) - المواصفات:*

*التصميم:*

- شاشة قابلة للطي بتقنية Foldable OLED.

- إطار معدني قوي وخفيف الوزن.

- زجاج Gorilla Glass لحماية الشاشة.

*الشاشة:*

- شاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة بدقة عالية.

- شاشة ثانوية خارجية لإظهار المعلومات الأساسية دون الحاجة لفتح الجهاز.

*الأداء:*

- معالج قوي وفعال من الجيل الأحدث.

- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة كبيرة لتعزيز أداء التطبيقات المتعددة.

*الكاميرا:*

- نظام كاميرا رئيسي مزدوج عالي الأداء.

- تقنيات التصوير المتقدمة مثل تثبيت الصورة البصري وتقريب بصري.

*التخزين:*

- سعة تخزين داخلية كبيرة.

- إمكانية إضافة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حسب الحاجة.

*البطارية:*

- بطارية كبيرة السعة تدعم شحن سريع وتقنيات إدارة الطاقة الفعّالة.

*الاتصال:*

- دعم الجيل الخامس لتجربة اتصال سريعة وفعّالة.

- تقنيات الاتصال الأخرى مثل NFC وبلوتوث 5.0.

*نظام التشغيل:*

- Android 12 مع واجهة مستخدم خاصة من Motorola لتحسين التجربة.

*ميزات إضافية:*

- مستشعر بصمات الأصابع.

- مكبرات صوت ستيريو عالية الجودة.

- مقاومة للماء والغبار بمعايير IP68.

*اللون:*

- تشكيلة من الألوان الأنيقة للاختيار.