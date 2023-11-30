اقتنص الفرصة.. أرخص موبايلات سامسونج قبل نهاية العام

هناك العديد من الهواتف التي أطلقتها شركة Samsung خلال عام 2023، ولكن ما هو أرخص موبايل سامسونج 2023 بمواصفات جيدة؟ في هذا المقال سنتعرف عليه حيث سأعرض عليكم قائمة بالهواتف الرخيصة المتاحة والتي تصل بمواصفات جيدة للغاية مقارنة بالسعر الذي يناسب جميع الأشخاص الذين يبحثون عن هاتف جيد في التصفح ولعب الألعاب برسومات متواضعة، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على أرخص هواتف Samsung بمواصفات جيدة.

الهاتف Galaxy A04e أفضل هاتف سامسونج اقتصادي



هاتف Samsung Galaxy A04e الذي وصل في الأسواق المصرية مع بداية العام الجاري 2023، والذي يتضمن مواصفات اقتصادية تتمثل في معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320، وذاكرة داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 أو 4 جيجا رام.



بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم شحن سريع ولكن يتم شحنها من خلال منفذ USB Type-C 2.0 الحديث، بالإضافة إلى أن نظام التشغيل الذي وصل مع هاتف جالاكسي A04e هو Android 12، وواجهة المستخدم هي One UI Core 4.1، ولكنه حصل حالياً على نظام Android 13 وواجهة One UI Core 5.0.

Galaxy A04e



Samsung Galaxy A04e يصل مع شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600 × 720 بكسل، وبثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة بشكل النوتش، والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل المتواضعة ولكن هذا طبيعي نظراً لسعر الهاتف Galaxy A04e الرخيص للغاية والذي يجعله أرخص موبايل سامسونج 2023.



وبخصوص الكاميرات الخلفية فهذا الهاتف يحتوي على كاميرتين في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، علماً بأن جودة تصوير الفيديوهات من خلال الكاميرات الخلفية هي 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.



سعر الهاتف Galaxy A04e يبلغ 3700 جنيه مصري للاصدار الذي يضم 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، ويبلغ حوالي 4140 جنيه للاصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.

Galaxy A05 احدث هاتف اقتصادي من سامسونج



خلال شهر أكتوبر 2023 قدمت شركة سامسونج احدث هاتف اقتصادي لها، وهو الهاتف Galaxy A05 الذي سيكون أرخص موبايل سامسونج 2023 حيث ظهر في بعض الأسواق العالمية بسعر رخيص للغاية مقارنة بالمواصفات، ويأتي هذا الهاتف الجديد بشاشة PLS LCD بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1600 × 720 بكسل وبجودة FHD+، بالإضافة إلى أنه يأتي مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0.



يأتي هذا الهاتف بمعالج تشغيل ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G85 المبني على تقنية تصنيع 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2، وبذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام (يمكن توسيع الذاكرة الداخلية عن طريق تركيب كارت ميموري في منفذ microSD المخصص)، بالإضافة إلى أنه يعمل بالاصدار الأساسي من نظام التشغيل Android 13.

Galaxy A05



تعتبر البطارية من أبرز مواصفات الهاتف جالاكسي A05 الجديد، حيث تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type-C 2.0.



هاتف Samsung Galaxy A05 يتضمن كاميراتين في الخلف، الكاميرا الأولى هي الرئيسية وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 و60 إطار في الثانية.

Galaxy M14 أرخص موبايل سامسونج 2023 يدعم 5G



إذا كنت تريد شراء هاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G بسعر رخيص؟ فهذا هو الخيار المفضل لك، حيث أن الهاتف Samsung Galaxy M14 يتضمن مواصفات أكثر من رائعة في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك الشاشة التي تأتي من نوع PLS LCD وبحجم 6.6 بوصة وبجودة FHD+، وبزجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5، كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على ثقب بشكل النوتش لإحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.



يصل هذا الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وباستخدام الكاميرات الخلفية ستكون قادر على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

Galaxy M14



الهاتف جالاكسي إم 14 يصل بمعالج تشغيل ثماني النواة من فئة Exynos 1330 (مصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر)، وبمعالج رسوميات Mali-G68 MP2، ويصل كذلك بواجهة One UI core 5.1 التي تستند على نظام Android 13، كما أنه يتوفر بثلاثة اصدارات على مستوى الذاكرة، الاصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والاصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والاصدار الثالث يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.



بطارية الهاتف Samsung Galaxy M14 ضخمة للغاية وتعمل لفترة طويلة من الاستخدام، حيث تأتي بسعة 6000 ملي أمبير، ويتم شحنها سريعاً من خلال منفذ USB Type-C 2.0 بقوة 15 واط، وعلاوة على ذلك فهذا الهاتف يتميز بمنفذ microSD مخصص لاحتواء بطاقة الذاكرة الخارجية، ومنفذ 3.5 ملم لإحتواء سماعات الأذن السلكية، كما أنه يتضمن مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل، ويدعم خاصية NFC ومكبرات الصوت.



سعر هاتف Galaxy M14 5G يبدأ من 6800 جنيه مصري للاصدار الذي يضم 64 جيجا مع 4 جيجا رام، ويصل إلى 7450 جنيه للاصدار الذي يضم 128 جيجا مع 4 جيجا رام.

Samsung Galaxy A14 4G أرخص موبايل سامسونج 2023



الهاتف Galaxy A14 الذي يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، يعتبر أرخص موبايل سامسونج 2023 مقابل مواصفات، حيث يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فهي عبارة عن مستشعر ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وأيضاً قادرة على التصوير بدقة HDR وpanorama.



معالج تشغيل هذا الهاتف يأتي من فئة Exynos 850 المبني على تقنية 8 نانومتر، والذي يقدم أداء جيد للغاية في هذه الفئة السعرية، ويضم كذلك معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2، ويعمل بنظام Android 13 وبواجهة مستخدم One UI Core 5، بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام.

Samsung Galaxy A14 4G



يتم تصميم هاتف Samsung Galaxy A14 4G حول شاشة PLS LCD بحجم 6.6 بوصة وبجودة FHD+، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.



هذا الهاتف الرائع يتوفر مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف جالاكسي A14 يضم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب، ويدعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري microSD في نفس الوقت، مع دعم خاصية NFC ودعم منفذ من فئة USB Type-C 2.0 لشحن البطارية.



تم تقديم هاتف للاصدار الذي يضم 4 جيجا رام و128 جيجا بايت بسعر يبلغ حوالي 5790 جنيه مصري.