بـ 3700 جنيه فقط.. سامسونج تبدأ بيع أحدث هاتف اقتصادي

قدمت سامسونج الأسبوع الماضي ، هاتفًا ذكيًا جديدًا بأسعار معقولة في السوق الهندي والمعروف باسم Galaxy A05.

يتميز الهاتف بشاشة جودة عرض HD + مقترنة بمعالج MediaTek Helio G85 وإعداد كاميرا مزدوج.

بدأ الهاتف الذكي الآن في البيع على موقع العلامة التجارية الإلكتروني، إليك التفاصيل..

يتوفر Galaxy A05 الآن للبيع على موقع Samsung الهندي.

والهاتف متوفر بثلاثة ألوان ، هي الأسود والأخضر الفاتح والفضي ، ويبلغ سعر الجهاز 9999 روبية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) لطراز 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من سعة التخزين، بينما يبلغ سعر طراز 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين 12،499 روبية هندية (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري).

بـ3700 جنيه فقط..سامسونج تبدأ بيع أحدث هاتف اقتصادي

مواصفات Samsung Galaxy A05:

يتميز هاتف Samsung Galaxy A05 بشاشة Infinity-U مقاس 6.7 بوصة بجودة عرض HD +.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A05 بمعالج MediaTek Helio G85 ويوفر حتى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقترنة بـ 128 جيجابايت من التخزين ، قابل للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل، بينما على الجهة الأمامية ، يستخدم كاميرا بدقة 8 ميجابكسل تأتي مع ميزة إلغاء قفل الوجه نظرًا لأن الهاتف يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع.

تم تزويد الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A05 بنظام Android 13-based OneUI 5.1 Core .

تشمل خيارات الاتصال في Samsung Galaxy A05 4G و WiFi ثنائي النطاق وBluetooth 5.3 ومنفذ USB-C.