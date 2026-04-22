«ربنا بيحبني عشان مصر حبتني».. تصريحات مؤثرة لسلاف فواخرجي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة | شاهد

في أجواء فنية مميزة، تألقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث حلّت ضيفة في لقاء على هامش المهرجان، ضمن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وقدّمت تصريحات إنسانية وفنية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وخلال اللقاء، عبّرت فواخرجي عن حبها الكبير لمصر، مؤكدة أن هذا البلد يحتل مكانة خاصة في قلبها، قائلة: «ربنا بيحبني عشان مصر حبتني»، في إشارة إلى مشاعر الامتنان التي تحملها تجاه الشعب المصري، الذي لطالما استقبلها بحفاوة واحتضان منذ بدايات ظهورها الفني في الدراما العربية.

وأضافت أن مشاركتها في مهرجان أسوان تمثل تجربة مختلفة ومميزة، خاصة أن المهرجان يسلّط الضوء على قضايا المرأة من خلال السينما، ويمنح مساحة حقيقية للأعمال التي تناقش همومها وتطلعاتها. وأشادت بالتنظيم وروح المحبة التي لمستها بين الحضور، سواء من صناع السينما أو الجمهور.

كما تحدثت عن أهمية الفن في التقريب بين الشعوب، معتبرة أن الدراما والسينما المصرية كان لهما دور كبير في تشكيل وعيها الفني، وأنها تأثرت بكبار النجوم المصريين الذين تعلمت منهم الكثير، سواء على مستوى الأداء أو الالتزام.

وعن مشروعاتها القادمة، أوضحت فواخرجي أنها تبحث دائمًا عن الأدوار التي تحمل قيمة إنسانية ورسالة، مؤكدة أنها لا تنشغل فقط بالانتشار، بل تسعى لتقديم أعمال تترك أثرًا حقيقيًا لدى المشاهد.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر ستظل بلدها الثاني، مشددة على أن العلاقة بينها وبين الجمهور المصري ليست مجرد علاقة فنانة بجمهورها، بل هي علاقة حب متبادل قائمة على الاحترام والتقدير.