ناقد رياضي: «فتوح» يضع التجديد للزمالك أولوية بالنسبة له.. وهذا موقف حسام عبدالمجيد

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد مستجدات مفاوضات نادي الزمالك مع لاعبيه أحمد فتوح وحسام عبد المجيد للتجديد مع الفريق.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عقد أحمد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، والأولوية عند اللاعب هو التجديد مع نادي الزمالك».

وأردف قائلًا: «هناك كلام عن طريق وكيل اللاعب عن وجود عرض من بيراميدز، ولكن اللاعب لم يلتفت لهذا الموضوع، واللاعب منفتح وبشدة على تجديد تعاقده مع الزمالك».

وأشار محمود فؤاد إلى أن أحمد فتوح يحفظ لمجلس إدارة الزمالك وقوفه إلى جواره في الأزمة التي مرّ بها ودعمه بشدة في تلك الفترة.

وبالنسبة لموقف حسام عبد المجيد، قال فؤاد: «عقد حسام عبد المجيد في الموسمين الرابع والخامس يبلغ 6 ملايين جنيه في آخر الموسمين».

وأضاف قائلًا: «رقم واحد بالنسبة لحسام عبد المجيد هو الاحتراف للخارج ولكن حتى الآن لا توجد عقود فعلية للاعب للاحتراف».

وتابع: «حسام عبد المجيد حزين حتى الآن بسبب المقابل المادي الذي يتقاضاه وأن الزمالك تعاقد مع عدد من اللاعبين لاحقًا»، متحدثًا عن أن حسام عبد المجيد اشتكى من أن نادي الزمالك لم يحمي اللاعب إعلاميًا عند تراجع مستواه.

وأشار فؤاد إلى أنه ستكون هناك جلسة من مجلس الإدارة مع اللاعب بعد نهاية كأس العالم لحسم موقفه.

وحول إمكانية انتقال اللاعب للأهلي، قال فؤاد: «على مسئولتي حسام عبد المجيد لم ولن يلعب في النادي الأهلي.. والأهلي خارج حسابات اللاعب».

