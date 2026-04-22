جمال شعبان يقدّم نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

شارك جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مجموعة من الإرشادات المهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض.

وأوضح جمال شعبان أن هناك 3 مؤشرات صحية يجب متابعتها باستمرار، وهي: ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، ومستوى الكوليسترول، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة القلب.

وأشار إلى أهمية توافر 3 عناصر أساسية في النظام الغذائي، تشمل الخضروات والفواكه والمكسرات، لما تحتويه من فوائد غذائية تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الأمراض.

وفي المقابل، حذّر من الإفراط في بعض الأطعمة، وعلى رأسها ما وصفه بـ”السموم البيضاء” مثل الملح والسكر والدقيق الأبيض، إضافة إلى المشروبات الغازية، واللحوم الحمراء والمحفوظة، مؤكدًا ضرورة تقليلها إلى الحد الأدنى.

كما شدد على أهمية الامتناع التام عن بعض العادات الضارة، مثل التدخين، واستخدام السمن الصناعي، وتعاطي المخدرات، نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على القلب والشرايين.

واختتم شعبان نصائحه بالتأكيد على أهمية التحكم في الحالة النفسية، من خلال تجنب الزعل والقلق والتوتر.