لماذا يجب عليك تناول التوت الأزرق .. فوائد خارقة

يُعد التوت الأزرق من الفواكه المهملة في البلاد العربية حيث يعزف عن تناولها عدد كبير من الأشخاص.

ونعرض في هذا التقرير أهم فوائد التوت الأزرق لصحة الجسم وفقاً لما ذكره موقع فري ويل هيلث.

صحة القلب

يحتوي التوت الأزرق على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانينمما قد يحمي قلبك، في إحدى الدراسات، انخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 32% لدى النساء اللواتي تناولن أطعمة غنية بالأنثوسيانين، مثل التوت الأزرق والفراولة، ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً .

قد يُساهم محتوى الألياف في التوت الأزرق في تحسين صحة القلب فقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية يُمكن أن يُقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب والوفيات الناجمة عنها .

فوائد مضادات الأكسدة

يحتوي التوت الأزرق على أحد أعلى تركيزات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، والتي قد تحمي من السرطان .

وأظهرت بعض الأبحاث أن مستخلص التوت الأزرق يمكن أن يساعد في زيادة حساسية الخلايا السرطانية لتأثيرات العلاج الإشعاعي كما قد تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق من نمو الخلايا غير الطبيعي، الذي يغذي السرطان.

تحسن الذاكرة

قد يُساعد تناول التوت الأزرق على تحسين الذاكرة ويعتقد الباحثون أن خصائص التوت المضادة للأكسدة والالتهابات هي المسؤولة عن تعزيز صحة الدماغ.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن إضافة حصة واحدة على الأقل من التوت الأزرق أسبوعيًا إلى النظام الغذائي للشخص أدى إلى إبطاء التدهور المعرفي لدى النساء المسنات لمدة سنتين ونصف.

تحسن صحة الأمعاء



قد يُساهم محتوى الألياف العالي في التوت الأزرق في تحسين صحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ التوت غنيًا بمركبات تعمل كمواد حيوية ، مما يُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

التطبيقات السريرية للابتكار العلمي والتوت الأزرق كمادة حيوية لدعم ميكروبيوم الأمعاء .



حماية النظر

قد يُساهم تناول التوت الأزرق في دعم صحة العين .

إذ تحتوي هذه الفاكهة على الأنثوسيانين، الذي يتمتع بخصائص وقائية تُساعد على حماية البصر كما قد يُساعد في إبطاء فقدان البصر في حالات مثل التنكس البقعي والتهاب الشبكية الصباغي .

تحسن صحة البشرة

قد يدعم فيتامين سي الموجود في التوت الأزرق تكوين الكولاجين في الجلد ويقي من تلف الجلد الناتج عن الشمس.

يحتوي كوب واحد فقط من التوت الأزرق على ٢٤٪ من احتياجك اليومي من فيتامين سي.

تسارع عملية تعافي عضلاتك

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات التوت الأزرق قد تخفف من آلام العضلات بعد النشاط البدني وفي إحدى الدراسات، لاحظ الرياضيون الذين تناولوا عصائر التوت الأزرق قبل وبعد تمارينهم الرياضية تسارعًا في تعافي العضلات.

تحسن مستويات السكر

يُعدّ التوت الأزرق غنيًا بالألياف وقليل السكر مقارنةً بأنواع الفاكهة الأخرى و هذه الميزة تُساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم .

تشير بعض الدراسات إلى أن إضافة التوت الأزرق إلى نظامك الغذائي قد يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني .

تقوية العظام

يُعدّ التوت الأزرق غنياً بالفيتامينات والمعادن التي تُساعد في الحفاظ على قوة العظام وتشمل هذه العناصر الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والحديد، والفوسفور، والزنك، والمنجنيز.