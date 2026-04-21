6 علامات صامتة لأمراض القلب .. جمال شعبان يوضحها

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن على كل شخص الحفاظ على صحة قلبه، وأن المرض والأجل خطّان متوازيان لا يتقاطعان، فقد يرحل الإنسان في لحظة وهو سليم ولا يعاني من أي مشكلات صحية، بينما قد يعيش آخرون رغم معاناتهم من أمراض متعددة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هناك علامات صامتة لأمراض القلب قد تظهر قبل أشهر من حدوث المشكلات القلبية، موضحًا أن هذه العلامات قد تصل إلى 6 أعراض.

ولفت إلى أن من هذه العلامات: التعرّض لعرق دون مجهود، والشعور بضيق في التنفس دون سبب واضح، والمعاناة من الأرق، وعدم انتظام ضربات القلب، والشعور بعدم الراحة في منطقة القلب، إضافة إلى الإجهاد الشديد وعدم القدرة على الحركة بسهولة، وحدوث نهجان عند بذل أي مجهود.

وأشار إلى أن من يعاني من هذه الأعراض يجب عليه التوجّه إلى الطبيب، وإجراء الفحوصات اللازمة مثل تحليل السكر والضغط، وفحوصات القلب، وعمل رسم قلب للاطمئنان على الحالة الصحية.