رئيس جامعة القاهرة يهنئ أشرف حاتم بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

يتقدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني ووزير الصحة الأسبق، بمناسبة فوزه بعضوية لجنة الصحة التابعة لـ الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت مساء اليوم على هامش أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد بمدينة إسطنبول.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الفوز يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية، ويُجسد الثقة الكبيرة في الخبرات التي يتمتع بها الدكتور أشرف حاتم في مجالات إدارة وتطوير المنظومة الصحية.

كما أعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتزازه الخاص بأن الدكتور أشرف حاتم يُعد أحد أبرز أساتذة الجامعة، ومن الرموز العلمية المتميزة في كلية طب قصر العيني، حيث أسهم بعطائه العلمي والمهني في إعداد أجيال من الأطباء، وترك بصمات واضحة في تطوير العمل الطبي والأكاديمي.

وأشار إلى أن هذا التقدير الدولي يُمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة علمية ومهنية حافلة، جمع خلالها بين العمل الأكاديمي الرفيع والخبرة التنفيذية والتشريعية، بما عزز من دوره في دعم السياسات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.



وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته لسيادته بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة، بما يسهم في تعزيز دور مصر داخل المحافل الدولية، ودعم التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بما يحقق مصالح الشعوب ويواكب التحديات العالمية.



وأكد أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لجامعة القاهرة وكوادرها العلمية، ويعكس ما تمتلكه من خبرات متميزة قادرة على الإسهام الفاعل في مختلف المحافل الدولية.