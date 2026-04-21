جمال شعبان يحذر من نظام الطيبات: به بعض الأشياء ضارة للإنسان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدكتور والزميل الراحل ضياء العوضي كانت له بعض الجوانب الإيجابية، إلى جانب نصائح أخرى غير دقيقة، موضحًا أنه كان ينصح بتناول السمك، وهو أمر صحي ومفيد للجسم، كما كان يشجع على ممارسة الرياضة والنوم لساعات كافية.

وأضاف، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الراحل كان يتبع نظامًا يُسمى «نظام الطيبات»، وكان من ضمنه عدم تناول المياه، وهو أمر غير صحيح وغير مفيد للجسم، مستشهدًا بقوله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي".

ولفت إلى أن 60% من جسم الإنسان يتكون من الماء، وأن الدم يحتوي على نحو 90% من الماء، لذلك يعتمد الجسم بشكل كبير على الماء، الذي يُعد مكونًا أساسيًا للحياة، وأن عدم شربه يسبب مشكلات صحية.

وأشار إلى أن السكر عنصر أساسي لنمو الخلايا، وله دور مفيد للكبد، لكن ارتفاع مستوياته في الدم قد يؤدي إلى تلف في شرايين المخ، وقد يتسبب في حدوث جلطة.

وأوضح أن الراحل كان يرى أن اللبن مخصص لصغار الماشية وليس للإنسان، إلا أن هذا الرأي غير دقيق، حيث إن تناول اللبن يفيد في تقوية العظام، لاحتوائه على الكالسيوم، إلى جانب مصادر أخرى مثل البيض.

وتابع أن الراحل كان ينصح بعدم تناول الدواجن، وأنه كان يطلب بتناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع، على الرغم من أن الدواجن صحية.