ناقد رياضي: لاعبو الزمالك وعدوا مجلس الإدارة بحسم لقب الدوري رسميًا أمام الأهلي |فيديو

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد أن لاعبي الزمالك تعهدوا للجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي بالفوز بالمباريات الثلاث المقبلة بالدوري المصري من أجل حسم لقب الدوري رسميًا في مواجهة الأهلي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لاعبو الزمالك في أوضة اللبس وعدوا مجلس إدارة الزمالك بالفوز على كلٍ من بيراميدز وإنبي والأهلي من أجل حسم لقب الدوري رسميًا في مواجهة الأهلي».

وأشار محمود فؤاد إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز يصعب توقع نتيجتها، فيما توقع فوز الزمالك على إنبي، وانتهاء مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل.

واستطرد فؤاد قائلًا: «الأهلي يبقى الأهلي، ومهما كانت ظروفه لن يُفرط في بطولة الدوري بسهولة».