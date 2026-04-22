ضعي هذا الزيت على البشرة .. يحمى من ظهور التجاعيد ويُعالجها

يعد زيت الجوجوبا من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من مشاكل البشرة وفي مقدمتها الحماية من التجاعيد.

وذكر موقعstylecraze أن وضع زيت الجوجوبا على الوجه يساعد في تأخير التجاعيد.

فوائد زيت الجوجوبا

يتكون زيت الجوجوبا من إسترات أحادية التشبع طويلة السلسلة، مما يمنحه خصائصه المرطبة كما أن خصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات قد تساعد في تأخير ظهور علامات التجاعيد فهو يُسهم في علاج العديد من التهابات الجلد والجروح، وقد يُساعد في تعزيز صحة الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة.

يتميز زيت الجوجوبا بقوام مشابه لدهون البشرة، وقد يساعد في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الجانب.

يُعدّ جفاف الجلد مشكلة خطيرة أخرى تظهر مع التقدم في السن وقد تلعب الخصائص المرطبة لزيت الجوجوبا دورًا وقائيًا في هذا الشأن.

وتتمثل أكبر فائدة لزيت الجوجوبا فيما يتعلق بمكافحة التجاعيد في قدرته على تحسين إنتاج الكولاجين.

تُحسّن هذه العملية سلامة الجلد وبنيته، كما تُساعد على التئام الجروح بسرعة وقد أظهرت الدراسات أن زيت الجوجوبا يُمكن أن يُساعد أيضًا في تخفيف أعراض الإكزيما، حيث يُمكنه علاج جفاف الجلد الشديد .