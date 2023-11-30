على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الألماني يبيع هاتف Realme 11 Pro Plus بخصم كبير يقدر ب 120 يورو أي ما يعادل تقريبا 4080 جنيه مصري، ليصل سعره بعد التخفيض إلى 399 يورو.

عرض ميتفوتش..خصم 4080 جنيه على Realme 11 Pro Plus بكاميرا 200 ميجابكسل

مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus

• الشاشة تأتي منحنية الاطراف بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 950 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

• يأتي الهاتف بمعالج جديد من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 وهو معالج متقارب اداء من اداء المعالج القديم الموجود في Realme 10 Pro+ .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.5 .

عرض ميتفوتش..خصم 4080 جنيه على Realme 11 Pro Plus بكاميرا 200 ميجابكسل

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

• كما يدعم تصوير الفيديوهات بطيئة الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 و960 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.2 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط .

• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي الأحدث الـ Realme UI 4.0 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود ( بلاستيك مصنفر ) وباللون الأخضر والذهبي ( جلد ) .

