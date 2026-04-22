مُطاردة عبر البحار .. توسّع العمليات البحرية الأمريكية ضد إيران خارج الشرق الأوسط

قال مسئولون لصحيفة "واشنطن بوست" إن العمليات البحرية الأمريكية ضد إيران توسعت لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط، حيث استولت القوات الأمريكية على ناقلة نفط يشتبه في تهريبها للنفط في المحيط الهندي، ورافقت سفينة أخرى على الأقل قبالة الساحل الغربي للهند.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية وفي غضون أيام ستمتلئ مخازن جزيرة خارك، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة.

وأوضح بسينت في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن تقييد التجارة البحرية لإيران يستهدف "شرايين الإيرادات الأساسية للنظام"، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضمن إطار "الغضب الاقتصادي" لتقويض قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.

وحذّر من أن "أي شخص أو سفينة يسهّل هذه التدفقات، سواء عبر تجارة أو تمويل سري، سيعرّض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية".

وفي سياق متصل، شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبوله طلبه تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، والذي كان من المقرر أن ينتهي خلال الساعات القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له عن أمله في أن يحترم الطرفان وقف إطلاق النار وأن يتوصلا إلى "اتفاق سلام" شامل خلال جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، دون تحديد موعد لهذه المفاوضات.

وكان من المقرر عقد المحادثات أمس الثلاثاء، ثم تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، في انتظار رد إيران على آخر مقترح أمريكي.