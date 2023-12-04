شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالالضفة الغربية.

وقد اندلعت اشتباكات قوية اليوم بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدد من بلدات في الضفة الغربية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية تخوض قتالا عنيفا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أيضا، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين وقلقيلية والخليل وقرية جفنا شمال رام الله ومخيم الجلزون للاجئين.