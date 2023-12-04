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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

لم يكملوا أغنيتهم..
لم يكملوا أغنيتهم.. جنود إسرائيليون يحتفلون بغناء "شردناهم"

تعبيرًا عن فرحتهم، ردد مجموعة من جنود الاحتلال أغنية "شردناهم" قاصدين الشعب الفلسطيني ففوجئوا بصدمة مدوية منعتهم من استكمال غناهم.

شردناهم.. شردناهم

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس يظهر فيه مجموعة من الجنود الإسرائيليين من بينهم جندي يمسك بسلاحه ويلوح به في إشارة إلى انتصاره مرددين "شردناهم.. شردناهم" فإذا بصاروخ يسقط عليهم ويفتك بهم في الحال.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة. كما أنها اقتحمت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة مثل مخيم الجلزون وبلدة جفنا وبلدة سلوا بمحافظة رام الله والبيرة. وذلك فجر اليوم الاثنين ونفذت حملة من الاعتقالات بهم بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. 

ووفقًا لـ(وفا)، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين بـ30 ألية عسكرية مما أدى إلى حدوث مواجهات مع أهالي المنطقة. مشيرة إلى أن طائرة استطلاع حلقت فوق سماء المدينة فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة فوق أسطع المنازل والبنايات.

الجنود الإسرائيليين شردناهم الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي غزة الضفة الغربية

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