ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية بدمياط

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجارى.

واستكملت الجهات المختلفة جهودها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات، والتأكيد على ذلك باعتباره حقا كفله الدستور وواجبا وطنيا على كل مصرى ومصرية لابداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

حيث أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات ندوات للتوعية بذلك ، بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما أطلق المجلس القومى للمرأة حملة " طرق الأبواب،، بلدى أمانة " لتوعية السيدات بأهمية المشاركة ودورها فى توعية أسرتها للنزول إلى مراكز الاقتراع ،وفى هذا السياق،، بدأت الوحدات المحلية جهودها لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية و الشباب والرياضة.