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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية بدمياط

ندوة توعيه
ندوة توعيه

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجارى.

 

بعد 47 يومًا.. مفاجآت بواقعة تخلص سيدة من زوجها بالسم بمشاركة عشيقها

 

واستكملت الجهات المختلفة جهودها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات، والتأكيد على ذلك باعتباره حقا كفله الدستور وواجبا وطنيا على كل مصرى ومصرية لابداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

 

حيث أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات ندوات للتوعية بذلك ، بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما أطلق المجلس القومى للمرأة حملة " طرق الأبواب،، بلدى أمانة " لتوعية  السيدات بأهمية المشاركة ودورها فى توعية أسرتها للنزول إلى مراكز الاقتراع ،وفى هذا السياق،، بدأت الوحدات المحلية جهودها لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية و الشباب والرياضة.

دمياط الانتخابات الرئاسية الاستعداد التربية والتعليم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الجهات المعنية التنمية الشاملة

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