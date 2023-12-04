بعد 47 يومًا.. مفاجآت بواقعة تخلص سيدة من زوجها بالسم بمشاركة عشيقها

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" مفاجآت في واقعة تخلّص سيدة من زوجها بالسم بمشاركة عشيقها.. الجريمة اكتُشفت بعد 47 يومًا".



وجاء في التقرير أن هناك مفاجأة جديدة في قضية مقتل رجل على يد زوجته بالمنوفية، وعشيقها بالسم، وذلك بعد وصول تقرير الطب الشرعي حول القضية.



وأكد نضال مندور محامي المجني عليه، أن المحكمة استمعت لـ المهندس الذي استرجع المحادثات بين المتهمة في الفضية، وعشيقها، وأثبت أن المحادثات بينهما صحيحة، وأنه تم استرجاعها بعد الحذف.



ولفت إلي أن المجني عليه قتل بسم، وذلك بعد تقرير الطب الشرعي، وأن الجريمة بدأت من محادثات الموبايل، بين المتهمة في القضية وعشيقها.



وقال والد المجني عليه:" لم اقيم عزاء لنجلي حتى اليوم.. الجريمة اكتُشفت بعد 47 يومًا، وتم استخراجه من المقابر".



ولفت إلي أن الموبايل الذي كان مع المتهمة في القضية، هو من أكد أن هناك جريمة وخيانة.



