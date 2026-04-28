لبنان والصين يبحثان التعاون فى مجال الإعلام

بحث وزير الإعلام اللبناني بول مرقص ، مع وفد من المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، واقع العلاقات الإعلامية بين لبنان والصين وسبل تطويرها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في لبنان.

وضم الوفد الصيني المديرة العامة مو لي نائب رئيس التحرير لي تشاو.

وقال الوزير - في تصريح عقب الاجتماع - إنه نقل إلى الوفد الصيني احتجاج لبنان على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي تستهدف الصحفيين، مشيراً إلى أنه وضعهم في أجواء التحركات الرسمية اللبنانية الرامية إلى وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها. كما تناول البحث آليات تفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين، خصوصاً من خلال تبادل الزيارات بين الوفود الإعلامية وتنظيم مشاركات مشتركة في فعاليات دولية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس التحرير لي تشاو باسم الوفد، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الإعلام اللبناني، موجهاً دعوة إلى الوزير مرقص والإعلاميين اللبنانيين لزيارة الصين والمشاركة في فعاليات إعلامية مقررة خلال عام 2026. كما أعرب الوفد عن تضامنه مع الإعلاميين اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير مرقص وفداً من المكتب الإقليمي لليونسكو برئاسة ممثل المكتب باولو فانتوني، يرافقه مسؤول برامج الاتصال والمعلومات حيث تم بحث موضوع الاعتداءات على الصحفيين اللبنانيين وسبل حمايتهم وتعزيز حرية العمل الإعلامي.