تحرير 1699 محضرا تموينيا بدمياط

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط خلال شهر نوفمبر 1699 محضرًا تموينيًّا متنوعًا في جميع المناحي التموينية منها 186 مخالفة خاصة بالخبز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتم ضبط 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم لبيعه في السوق السوداء كما تم تحرير 1513 محضر في الرقابة التجارية علي الأسواق منها 745 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور ود 52 محضرا في غش اللحوم و 32محضر بيع بأزيد و18 محضرا بدون ترخيص و 490 محضر عدم وجود شهادة صحية و 21 محضر عدم إعلان عن وجود مخرن ( بغرض التهرب ) .

كما تم تحرير 24 محضرا ضد البدالين التموينين و 31 محضرا في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول .



كما تم سحب 18 عينة غذائية و 38 عينة من المطاحن - وتم تحرير 22 محضر غش تجاري في هذا المجال .



وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها، انها لا تدخر جهداً في تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة لضمان وصول الدعم لمستحقية وحماية المستهلك تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد الرحمن - مدير المديرية .