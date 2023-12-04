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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

صدى البلد

وجه يهودي رسالة قوية للمواطنين في قطاع غزة مؤكدًا أن ما يفعلوه الآن يحمي العالم بأسره وأن بقائهم في بلدانهم يمنع الصهاينة من تنفيذ مخططاتهم المستقبلية. 

وظهر ذلك في مقطع فيديو تصدر منصة إكس (تويتر) سابقًا لمواطن يهودي يقول أن رسالته إلى المواطنين في غزة هي أنهم "يدافعون عن العالم بأكمله" وأن وجودهم في غزة وفلسطين والقدس يحرم الصهاينة من تنفيذ مخططهم بالكامل. مشددًا على أنه إذا نجح الصهاينة نجاحًا تامًا في مخططاتهم سيتسبب ذلك في معاناة العالم أجمع ولن تكون المعاناة للفلسطينيين وحدهم.

مقاومة الطرد تحمي العالم من نفس المصير

كما أكد المواطن اليهودي أنه كلما قاوم الفلسطينييون الطرد وتحملوا حيل الصهاينة التي تمارس ضدهم،، فهم يقاومون من أجل العالم بأسره وينقذونه من معاناة المصير نفسه.

ولا تزال إسرائيل تشن هجمات على أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية. كما أنها قامت بتقسيم قطاع غزة إلى مربعات سكنية بهدف التهجير القسري لمواطنيها بشكل منظم إلى أماكن الإخلاء، حيث نشر جيش الاحتلال خريطة تقسيم غزة إلى 2300 بلوك سكني زاعمين أن الهدف من ذلك هو تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن اللجوء وفقًا لهذا التقسيم.

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