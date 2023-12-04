متهم في واقعة التنقيب عن الآثار بسوهاج للنيابة: دجال أوهمني بوجود كنز

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل غير مآهول بالسكان، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز مفادها حفر وتنقيب 4 أشخاص داخل منزل غير مآهول بالسكان دائرة المركز، عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المنزل الذي تم ضبط المتهمين بداخله، وأمكن ضبط كل من المدعو (حسن م ا م- 36 عامًا- سائق- ويقيم دائرة مركز المراغة، وأحمد ع ع ا- 31 عامًا- عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة، وصابر ا ا ا- 37 عامًا- بدون عمل- ويقيم دائرة قسم جرجا، وأحمد ا ا- 34 عامًا- ميكانيكي- ويقيم دائرة قسم جرجا).

وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد، غير مآهول بالسكان، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الرابع أنه قد تعرف على دجال أوهمه بوجود كنز أسفل هذا المنزل، والذي آل إلى المتهم بالميراث؛ ما جعله يتفق مع شقيقه، واتفقا سويًا على إحضار المتهم الأول والثاني وأدوات الحفر؛ للتنقيب بحثًا عن الآثار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.