عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهم في واقعة التنقيب عن الآثار بسوهاج للنيابة: دجال أوهمني بوجود كنز

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل غير مآهول بالسكان، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز مفادها حفر وتنقيب 4 أشخاص داخل منزل غير مآهول بالسكان دائرة المركز، عن الآثار.

حريق بمنزل في سوهاج بسبب توصيلة عشوائية

مصرع شاب سقط بدراجته أسفل سيارة نقل في سوهاج

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المنزل الذي تم ضبط المتهمين بداخله، وأمكن ضبط كل من المدعو (حسن م ا م- 36 عامًا- سائق- ويقيم دائرة مركز المراغة، وأحمد ع ع ا- 31 عامًا- عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة، وصابر ا ا ا- 37 عامًا- بدون عمل- ويقيم دائرة قسم جرجا، وأحمد ا ا- 34 عامًا- ميكانيكي- ويقيم دائرة قسم جرجا).

وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد، غير مآهول بالسكان، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الرابع أنه قد تعرف على دجال أوهمه بوجود كنز أسفل هذا المنزل، والذي آل إلى المتهم بالميراث؛ ما جعله يتفق مع شقيقه، واتفقا سويًا على إحضار المتهم الأول والثاني وأدوات الحفر؛ للتنقيب بحثًا عن الآثار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

موضوعات متعلقة

مصرع صغير أسفل عجلات جرار زراعي بسوهاج

حريق بمنزل في سوهاج بسبب توصيلة عشوائية

مصرع شاب سقط بدراجته أسفل سيارة نقل في سوهاج

"الكيلانى" و"الفقي" يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج

وزيرة الثقافة تُقرر إقامة معرض سوهاج للكتاب بشكل سنوي دائم

خلال 24 ساعة.. تحرير 82 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وزيرة الثقافة

انتهاء حياة طالب صعقه التيار الكهربائي بشوارع سوهاج

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ