التنسيقية: دول الخليج العربي الأكثر كثافة في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية|فيديو

قال الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كان هناك إجتياح شديد للناخبين يوم الجمعة في الدول العربية، و ذلك لأن يوم الجمعة هو عطلة في أغلب الدول العربية .

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال كثيف لتصويت المصريين في الدول الأوروبية

وأضاف محمد محرم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن دول الخليج العربي الأكثر كثافة في تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الإقبال من الشباب و السيدات كان ملحوظاً.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى، أنه في اليوم الختامي "أمس" كان هناك إقبال كثيف لتصويت المصريين في الدول الأوروبية و أمريكا و استراليا، وذلك لأن الأحد هو يوم العطلة لديهم.