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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة عمليات التنسيقية: حشود للمصريين أمام السفارات.. ولا مخالفات انتخابية

صدى البلد

واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثالث والأخير، وتتابع الغرفة لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف دول العالم، ولم ترصد أية مخالفات في اليوم الثالث، وتسير عملية التصويت بانتظام حتى اللحظات الأخيرة وغلق باب التصويت في العديد من الدول.


وتابعت الغرفة تيسير كل الإجراءات من قِبَل السفارات والقنصليات المصرية للتسهيل على الناخبين في عملية التصويت والدخول والخروج.


وذكرت الغرفة أن نسب الإقبال كبيرة في بعض الدول وبالأخص الدول العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وقد تلاحظ توافد فئات متنوعة من الناخبين (الشباب – المرأة – الرجال) في شتى اللجان، وتلاحظ تواجد أسر الناخبين في دول الخليج العربي وتواجد أطفالهم معهم، كما تلاحظ إقبال كبير على اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، وقد مدت السفارة المصرية بالرياض التصويت لمدة ساعة نظرًا لتزايد الإقبال.


ورصدت غرفة عمليات التنسيقية تزايد الإقبال في اليوم الثالث في بعض الدول الأوروبية أيضًا، نظرًا لأنه عطلة نهاية الأسبوع، كما أن هناك بعض الدول شهدت ضعف الإقبال بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتابعت الغرفة غلق باب التصويت في أغلب دول العالم في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج.


وستواصل الغرفة انعقادها بشكل دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة دول العالم حتى انتهاء التصويت وغلق الصناديق في التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة.


وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتقوم التنسيقية بمتابعة 28 دولة من خلال 100 متطوع.

 

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية 2024

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