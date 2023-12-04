إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

يشارك في المعرض الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولى عن عدد من الأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها بأيد مصرية، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

يضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

تنظيم الأحداث الدولية الكبرى

يتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأكبر في إفريقيا، ما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

وتمت دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.