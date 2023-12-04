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أخبار البلد

مدبولي: نولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي خاصة في غرب القاهرة

صدى البلد

  شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "بالم هيلز للتعمير" وشركة "ماريوت الدولية" للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية "الريتز كارلتون بالم هيلز" في منطقة غرب القاهرة، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

ووقع على الاتفاقية كل من / ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز"، و/ شادي حسن، نائب رئيس مجموعة "ماريوت" شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في منطقة غرب القاهرة التي تقع بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي نستعد لافتتاحه، كما أن هذه المنطقة تشهد تطويرًا غير مسبوق فيما يتعلق بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمحاور فضلا عن إنشاء مطار سفنكس الدولي القريب منها الذي شهد أعمال توسعة وتطوير وتم تشغيله.

 

وقال ياسين منصور: وفقا لهذه الاتفاقية، تتعاون شركة "بالم هيلز" و"ماريوت" الدولية لجلب العلامة التجارية "الريتز-كارلتون" إلى منطقة غرب القاهرة من خلال تطوير فندق فاخر من المتوقع افتتاحه في عام 2027.

 

وأوضح أن الفندق سيضم 150 غرفة و50 شقة فندقية، وأنه سوف يجلب خدمة "الريتز– كارلتون" الأسطورية والتصميم الفريد إلى موقع بالم هيلز أكتوبر الفريد في غرب القاهرة.

وأضاف منصور: "يسعدنا أن نرحّب بشركة "ماريوت" كشريك متميز جديد في مشروع "بالم هيلز أكتوبر"، حيث نحرص دائماً على التعاون مع شركاء على مستوى عالمي.

وأوضح أن استثمارات المشروع تبلغ ٤ مليارات جنيه ويوظف ٦٠٠ فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة، وحوالي 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

وقال: يُعدّ انضمام الريتز-كارلتون إلينا إنجازاً مهما يتوافق مع رؤيتنا الإستراتيجية لتشجيع القطاع السياحي وتطوير عروض القطاع العقاري في مصر، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية في مجتمعات "بالم هيلز" ورفع قيمتها العقارية.

وأضاف: من خلال تعاوننا مع الريتز-كارلتون، سنقدّم تجربة ذات مستوى عالميّ لا مثيل لها تُعيد تعريف مفهوم الفخامة وترسم معايير جديدة للرفاهية في مشروع "بالمت أكتوبر".  

وتابع: سيضم الفندق مرافق عصرية متكاملة، منها 5 مطاعم، وصالات رياضية، وحمامات سباحة، وناد للأطفال، بالإضافة إلى قاعات مُجهّزة بأحدث التقنيات لاستضافة المناسبات والفعاليات المتنوعة.

وقال  سانديب واليا، المدير التنفيذي لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط: "يسعدنا التعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير لنقدّم مستوى لم يسبق له مثيل من الأناقة والفخامة في غرب القاهرة".

وأضاف: "تُعدّ القاهرة وجهة سياحية عالمية غنية عن التعريف وهي مرغوبة للغاية بفضل معالمها التاريخية والثقافية الخالدة، لذا نواصل دومًا البحث عن فرص واعدة لتوسيع حضور علاماتنا المرموقة في مصر وغيرها من الوجهات المفضلة لدى عملائنا".

تجدر الإشارة إلى أن فندق "الريتز-كارلتون بالم هيلز" يقع بجوار مشروع "بالمت أكتوبر" الذي يشمل مناطق سكنية وتجاريّة ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 45 فدانًا.

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