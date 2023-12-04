أخبار الفن.. النجوم يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. موعد عزاء أشرف عبد الغفور

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انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد حلمى، وأحمد السقا، ومحمود قابيل، وأحمد السعدنى، وحنان مطاوع، وميرفت أمين، وداليا البحيرى وغيرهم.

وتلقت الفنانة ريهام عبد الغفور العزاء في والدها بمقابر العائلة بطريق الواحات فى السادس من أكتوبر بحضور طارق لطفى وماجدة زكى ومحمد رياض وإياد نصار.

انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد حلمى ، وأحمد السقا، ومحمود قابيل، وأحمد السعدنى، وحنان مطاوع، وميرفت أمين،وداليا البحيرى وغيرهم من نجوم الفن .

ويقام عزاء الفنان أشرف عبد الغفور غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد حلمى , أحمد السقا , محمود قابيل , أحمد السعدنى , حنان مطاوع , ميرفت أمين , داليا البحيرى وغيرهم من نجوم الفن .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

ريهام عبد الغفور تنعى والدها

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".