عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. النجوم يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. موعد عزاء أشرف عبد الغفور

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد حلمى، وأحمد السقا، ومحمود قابيل، وأحمد السعدنى، وحنان مطاوع، وميرفت أمين، وداليا البحيرى وغيرهم.

وتلقت الفنانة ريهام عبد الغفور العزاء في والدها بمقابر العائلة بطريق الواحات فى السادس من أكتوبر بحضور طارق لطفى وماجدة زكى ومحمد رياض وإياد نصار.

 

تعرف على موعد عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد حلمى ، وأحمد السقا، ومحمود قابيل، وأحمد السعدنى، وحنان مطاوع، وميرفت أمين،وداليا البحيرى وغيرهم من نجوم الفن .

ويقام عزاء الفنان أشرف عبد الغفور غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

انتهت صلاة جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد حلمى , أحمد السقا , محمود قابيل , أحمد السعدنى , حنان مطاوع , ميرفت أمين , داليا البحيرى وغيرهم من نجوم الفن .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

 

ريهام عبد الغفور تنعى والدها

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

أشرف عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور حنان مطاوع ريهام عبد الغفور ريهام عبدالغفور طارق لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: الأرصاد توجه رسالة مهمة للمواطنين.. ووزير الدفاع يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته "إيديكس 2023"

بعد قصف مستوطنتين جديدتين.. كتائب القسام تواصل دك قوات الاحتلال بجنوب غزة

إصابات بالجملة.. انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال في قطاع غزة

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

أشكال الدعاية الانتخابية المحظور القيام بها خلال هذه المواعيد بالقانون

محبوب رع | أسرار أقدم مومياء ملكية عثر عليها في مصر "خاص"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ