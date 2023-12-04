أحمد حلمى والسقا يساندون ريهام عبد الغفور في جنازة والدها.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن عن تشيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور،من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وكان أبرز الحضور الفنان أحمد حلمى والفنان احمد القسا .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

ريهام عبد الغفور تنعى والدها

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

وأضافت :" الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات بالسادس من أكتوبر ..أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي.

أبرز المعلومات عن أشرف عبد الغفور

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى ،هو من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.

تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وأشقائها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

اشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".

أخر تكريم

وقد كرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي الفنان أشرف عبد الغفور.تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

جاء التكريم ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.

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