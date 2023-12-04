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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددا من الأنشطة والفعاليات ضمن "يوم القرية" بقمن العروس

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، فعالية "يوم القرية " الذي عُقد بقرية قمن العروس، ضمن سلسلة  اللقاءات والفعاليات الجماهيرية، التي يتم عقدها بالقرى، لبحث مشاكل واحتياجات الأهالي والعمل على توفيرها، بحانب متابعة مستوى الخدمات والسعى لتحسينها، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ حزمة من الأنشطة والمبادرات والعروض والندوات التوعوية والقوافل الطبية وذلك  بالتعاون مع  المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية، حيث رافق المحافظ كل من: بلال حبش نائب المحافظ ، الأستاذ حمادة  راضي  رئيس مركز ومدينة الواسطى , ونواب رئيس المدينة (عماد صقر ،شريف بس. أشرف مليجى) ورؤساء القرى بمركز الواسطى.


وشارك في فعاليات "يوم القرية "مديريات: الزراعة،الصحة، التموين، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن ، هيئة تعليم الكبار ،المجلس القومي للمرأة،، جمعية الأورمان ،مؤسسة مصر الخير ،وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة  ،الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ،الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الأستاذ أسامة وليم رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي المرأة، الأستاذة نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ،الأستاذ ممدوح حلمي مدير مشروعات الأورمان ، ومسؤولى  مؤسسة مصر الخير ببني سويف ،المجلس القومي للطفولة والأمومة ، الأستاذ محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة.

 

وتضمنت الفعاليات تفقد سير العمل بالقافلة الطبية التي تم عقدها بوحدة قمن  الصحية، والتي تضم العديد من التخصصات، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج  ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية  بمديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، بجانب متابعة فعاليات الندوة التي تعقدها وحدة السكان بالمحافظة بالسرادق المقام داخل مركز شباب القرية ، وتناولت التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف والتوعية بأضرار ختان الإناث وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من الأوقاف ، الكنسية، الصحة، التأمين الصحي، المجالس القومية للمرأة والسكان والأمومة والطفولة وتحت إشراف لجنة متابعة المشروعات ووحدة السكان وأعضاء مبادرة بني سويف بشبابها.

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كما تفقد المحافظ باقى الفعاليات التي أقيمت بمركز الشباب، وشملت قيام مديرية التضامن ندوات توعوية عن برامج" 2كفاية "لتصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، علاوة على تفقد نموذج برنامج "فرصة "للتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتات لإقامة مشروعات صغيرة، وبرامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وعرض مشروعات وزارة التضامن لتمكين المرأة ،بالإضافة إلى مشاهدة  الفعاليات التي شاركت بها مديرية الشباب والرياضة وتضمنت بعض الفقرات الرياضية ، ومعرض للمشغولات اليدوية "Handmade"لاندية الفتاة وعرض للكشافة.

 

وتابع المحافظ سير الامتحانات  التي يعقدها فرع الهيئة العامة لمحو الامية ، للراغبين في الحصول على شهادات محو الأمية، حيث يتم عقد الامتحانات و تسليم شهادات لمتحرري  الأمية، وقد قدم لهم المحافظ التهنئة ، مطالباً إياهم بعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة ، والعمل على استكمال تعليمهم ،بالإضافة إلى تفقد الخدمات التي تقدمها  جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير   و تضمنت الإشارة إلى الخدمات التي تقدمهما  لأهالي مجلس قروي قمن العروس  في مجالات التمكين الاقتصادي والقوافل العلاجية والمساعدات الموسمية والمشاركة في برنامج " فرصة".

فيما شارك فرع المجلس القومي للمرأة بعقد ندوة توعوية عن الإرشاد والتنشئة الأسرية، والتمكين الاقتصادي ضمن برنامج الشمول المالي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس والبنك المركزي المصري وصندوق الأمم المتحدة للمرأة ،لشرح منهجية الادخار والإقراض رفع الوعي ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية للسيدات الريفيات ، علاوة على تفقد معرض المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية.

 

وتضمنت الفعاليات أيضا قيام مديرية التموين بتوفير منافذ بيع متنقلة ( سيارات محملة بالسلع ) ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، ، وتشمل  ( لحوم مجمدة ،سكر، زيت، جبن ،مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية )، بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، حيث كلف المحافظ مسؤولى التموين بالمتابعة المستمرة والإشراف على عملية التوزيع بحضور مفتشي التموين ومسؤولى الوحدة المحلية وتنظيم الحركة منعاً للتكدس والزحام، وذلك بالتوازي مع قيام مديرية الزراعة بإقامة معرض منتجات التنمية الريفية من المخللات والتصنيع الزراعي  ، و عقد ندوة للإرشاد الزراعي والتعريف والتوعية بكارت الفلاح الخاص بمنظومة صرف الأسمدة والمبيدات.

 

كما تفقد المحافظ الأنشطة التي نظمتها مديرية التعليم ، وتهدف إلى زيادة وعي طلاب التعليم العام والفني بأهمية المشاركة السياسية ،وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك ضمن مبادرة " يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية " والتي تشمل مسرح عرائس ومسابقات وأبحاث ورسومات ولوحات فنية عن عملية الاقتراع والتصويت.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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