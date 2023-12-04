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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مشروعا الصكوك والإطعام.. كيف نجحت الأوقاف في التخفيف عن كاهل المواطن؟

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التخفيف عن كاهل المواطن شعار ترفعه الدولة المصرية، وتسعى جاهدة من خلال الوزارات المعنية لتحقيقه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت وزارة الأوقاف مؤخرًا عن تخصيص 30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية ، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر.

مشروع صكوك الأضاحي

كما تم صرف 527 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، بحسب وزارة الأوقاف، وسعت الأوقاف من خلال مشروعي الصكوك والإطعام لقطع الطريق على جماعات الظلام من أتباع الإسلام السياسي، والذين يستغلون حاجة المحتاجين ويقومون بتوزيع المعونات عليهم مقابل تأييدهم لهم في مشروعهم الشيطاني لإلغاء الهوية المصرية والسيطرة على الدولة لمصلحة قوي خارجية.​

وتميز التجهيز والتجميد والتغليف أنه يكون بحسب أدق المواصفات العلمية والمهنية، وذلك لضمان عدم فساد اللحوم أو تعرضها للتلف، أو تراجع قيمتها الغذائية، وكذلك يكون النقل لسائر المحافظات عبر سيارات تبريد خاصة وبإشراف كامل من وزارة التموين.

يهدف المشروع للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليهم، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأَولى بالرعاية بوزارة التضامن، حيث يتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أية شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.

قيمة صك الأضحية تذهب بالكامل من صاحبها إلى مستحقيها دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وحتي مكافآت التوزيع التي تنفقها الأوقاف تكون من صندوق البر التابع للوزارة، ولا يتم إنفاق أي أموال من المشروع على المصاريف الدعائية أو الإدارية، وهو ما يميز المشروع بشكل كبير.

كما أن المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

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مشروع صكوك الإطعام

فيما أطلقت وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف لعام 2023م، بقيمة 300 جنيه للصك، حيث تذهب قيمة الصك كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة  أن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه، منك إلى يد المستحقين في عزة وكرامة.

من جانبه، قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صكوك الإطعام خلال العام الحالي كسرت حاجز الـ 300 مليون جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة، مؤكدًا خلال تصريحات له اليوم، إنه رغم الوضع العالمي الحرج إلا أن الوزارة نجحت جمع تبرعات لصكوك الإطعام الحالي بمبلغ كبير، وذلك مقارنة بالعام الماضي والذي جمعت فيه الوزارة حوالي 240 مليون جنيه.

وبين أن وزارة الأوقاف عند بداية مشروع الأوقاف منذ سنوات بدأت بجمع 38 مليون جنيه تبرعات، وظل مشروع صكوك الإطعام يكبر حتى وصل لهذا الرقم الهائل، لافتًا إلى دعم الأوقاف لأهالي غزة، وأن الوزارة أرسلت قوافل إغاثية لغزة بحوالي 250 طنا منها 50 طن لحوم.

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