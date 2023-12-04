حصاد 10 سنوات.. الأوقاف: برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات

كثفت وزارة الأوقاف من برامجها التدريبية واستحدثت العديد من البرامج التدريبية المتميزة خلال السنوات العشر الأخيرة.

الأوقاف: برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات

أولًا : الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية

1. تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة ( ستة أشهر ) وعددهم ( 460 ) إمامًا وواعظة.

2. جار تخرج الدفعة السابعة من الأئمة والواعظات وعددهم ( 82 ) إمامًا وواعظة.

ثانيًا : دورات تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

1. تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ خمس دورات تدريبية بواقع أربع دورات لعدد ( 75 ) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد ( 19 ) واعظة.

2. جار تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بالواعظات وباحثات الفتوى بالهيئة الوطنية للإعلام : "دورة تنمية المهارات الإعلامية"، في الفترة من 26/ 11/ 2023م حتى 6/ 12/ 2023م، تمهيدًا للدفع بهم بوسائل الإعلام المختلفة.

أئمة وزارة الأوقاف

ثالثًا : دورات قادة فكر

• تم تنفيذ الدورة الرابعة لعدد ( 73 ) إمامًا من الأوقاف، وعدد ( 15 )واعظًا من الأزهر الشريف، وعدد ( 10 ) أمناء فتوى، وعدد ( 2 ) عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر في الفترة من 17/ 2/ 2023م حتى 28/ 2/ 2023م.

• تم تنفيذ الدورة الخامسة لعدد ( 100 ) إمام من الأوقاف في الفترة من 26/ 5/ 2023م حتى 6/ 6/ 2023م.

ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من دورات قادة فكر للأئمة عدد ( 5 ) دورات لعدد ( 437 ) إمامًا من الأوقاف، وعدد ( 61 ) واعظًا من الأزهر الشريف، وعدد ( 10 ) أمناء فتوى من دار الإفتاء المصرية، وعدد ( 2 ) عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

• وجار الإعداد لتنفيذ الدورة السادسة من دورات قادة فكر.

رابعًا : دورة رائدات فكر

• تم تنفيذ الدورة الأولى من دورة "رائدات فكر" لعدد ( 15 ) واعظة من الأوقاف، وعدد ( 10 ) واعظات من الأزهر الشريف، وعدد ( 5 ) باحثات فتوى من دار الإفتاء المصرية في الفترة من 20/ 10/ 2023م حتى 26/ 10/ 2023م بإجمالي ( 30 ) واعظة وباحثة فتوى.

• وجار الإعداد لتنفيذ الدورة الثانية من دورات رائدات فكر.

خامسًا : دورات التميز الدعوي بالتعاون مع الأزهر الشريف

• تم تنفيذ الدورة الخامسة: في الفترة من ( 31/ 10/ 2021م-18/ 11/ 2021م )، لعدد ( 22 ) إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة السادسة: في الفترة من ( 28/ 11/ 2021م-16/ 12/ 2021م )، لعدد ( 24 ) إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة السابعة: في الفترة من ( 26/ 12/ 2021م-13/ 1/ 2022م )، لعدد ( 24 ) إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة الثامنة: في الفترة من ( 23/ 1/ 2021- 10/ 2/ 2022م )، لعدد ( 27 ) إمامًا.

• تم تنفيذ الدورة التاسعة: في الفترة من ( 17/ 7/ 2021م – 4/ 8/ 2022م )، لعدد ( 15 ) إمامًا، و( 15 ) واعظة.

• تم تنفيذ الدورة العاشرة: في الفترة من ( 21/ 8/ 2022م- 8/ 9/ 2022م ) لعدد ( 15 ) إمامًا، و( 15 ) واعظة.

• تم تنفيذ الدورة الحادية عشرة : في الفترة من ( 25/ 12 / 2022م-12/ 1/ 2023م ) لعدد ( 15 ) إمامًا، و( 15 ) واعظة.

• تم تنفيذ الدورة الثانية عشرة : في الفترة من ( 30/ 4/ 2023م- 18/ 5/ 2022م ) لعدد ( 15 ) إمامًا، و( 15 ) واعظة.

ليصبح عدد دورات التميز الدعوي التي تم تنفيذها بالاشتراك مع الأزهر الشريف عدد( 12 ) دورة ، شارك فيها عدد ( 294 ) إمامًا وواعظة من وزارة الأوقاف.

سادسًا : دورات مفاهيم مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

حيث تم عقد أكثر من دورة للأئمة والواعظات والقيادات الإدارية ، فضلًا عن تضمين العديد من الدورات محاضرات حول مفاهيم مكافحة الفساد بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية ، ومن ذلك :

• تنفيذ برنامج تدريبي في مجال المراجعة والحوكمة بهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 15/ 2/ 2022 م حتى 17/ 2/ 2022 م لعدد ( 10 ) من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

• تنفيذ برنامج تدريبي في مجال المراجعة والحوكمة بهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 14/ 8/ 2022 م حتى 16/ 8/ 2022 م لعدد ( 50 ) إمامًا.

• تنفيذ برنامج تدريبي في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد لعدد ( 97 ) إمامًا وواعظة.

• تنفيذ برنامج تدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لعدد ( 20 ) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

• تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعدد ( 50 ) إمامًا وواعظة.

• تنفيذ الدورة التخصصية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، متضمنة بعض المحاضرات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ، والدورات التخصصية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية.

معسكر الأوقاف

سابعًا : دورة مفاهيم الأمن القومي بالتعاون مع المخابرات العامة

تم عقد دورة "مفاهيم الأمن القومي" في الفترة من 5/ 3/ 2023م حتى 9/ 3/ 2023م لعدد ( 25 ) إمامًا من قادة فكر بمعهد العلوم الاستراتيجية بالجزيرة.

ثامنًا: دورة مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بالتجمع

تم عقد دورة "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" لعدد ( 7 ) أئمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع في الفترة من 18/ 12/ 2022م حتى 21/ 12/ 2022م.

تاسعًا: دورات الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا

• الدورة المتخصصة ( السادسة ) في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، في الفترة من 10/ 12/ 2022 م إلى 14/ 12/ 2022م لعدد ( 80 ) إمامًا وواعظة.

• الدورة المتخصصة ( السابعة ) في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، في الفترة من11/ 2/ 2023 م إلى 15/ 2/ 2023م لعدد ( 83 ) إمامًا وواعظة.

• الدورة المتخصصة ( الثامنة ) في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، في الفترة من29/ 4/ 2023 م إلى 3/ 5/ 2023م لعدد ( 79 ) إمامًا وواعظة.

ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من دورات الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا عدد ( 8 ) دورات لعدد ( 643 ) إمامًا وواعظة.

عاشرًا : دورات إعداد كوادر رجال الدين للتوعية بالقضايا الدينية بقرى حياة كريمة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية

• الأولى في الفترة من 2- 5 / 10 / 2022م بحضور ٦ أئمة من الديوان والقاهرة والجيزة.

• الثانية في الفترة من 9-13/ 10 / 2022م بحضور ٦ أئمة من مركز الصف بمحافظة الجيزة.

• الثالثة في الفترة من 23- 27/ 10/ 2022م بحضور ٨ متدربين من مركز أطفيح.

• الرابعة في الفترة من 20 -24 / 11/ 2022م بحضور ٦ أئمة من القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

• الخامسة في الفترة من 27 / 11 / 2022م حتى 1/ 12/ 2022م بحضور ٦ أئمة من قريتي كوم أمبو وأدفو بمحافظة أسوان.

• السادسة في الفترة من 5 -9 / 3/ 2023م بحضور ٦ أئمة من مديرية أوقاف الدقهلية.

• السابعة في الفترة من 12 -16 / 3/ 2022م بحضور ٦ أئمة من مديرية أوقاف القليوبية.

ليصبح إجمالي هذه الدورات ( 7 ) دورات بإجمالي عدد ( 44 ) إمامًا.

حادي عشر : التدريب بالجامعات المصرية

في إطار بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية في مجال التدريب والتثقيف، تم تنفيذ عدد ( 9 ) دورات ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من هذه الدورات عدد ( 106 ) دورات.

ثاني عشر : البناء الثقافي للأئمة والواعظات

في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات العلمي والمعرفي من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الثقافية، تم إطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بتاريخ 8/ 10/ 2023م، حيث تم تنفيذ عدد ( ۹۱ ) دورة من دورات البناء الثقافي بجميع المديريات الإقليمية حتى تاريخه، ومن أهم هذه اللقاءات :

• زيارة أئمة وواعظات الأوقاف للقاعدة البحرية بالإسكندرية، حيث قمت على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونحو مائة إمام وواعظة بزيارة للقاعدة يوم السبت الموافق 25/ 11/ 2023م.

• زيارة أئمة مطروح لمدينة العلمين الجديدة، وأبراج العلمين، حيث قام عدد ( ۱۲۰ ) قيادة وإماما من قيادات وأئمة مديرية أوقاف مطروح بجولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة يوم 8/ 10/ 2023م.

• زيارة العديد من المحافظات، والتعرف على المشروعات القومية بها.

ثالث عشر : دورات الحاسب الآلي

تم تنفيذ عدد ( 128 ) دورة من دورات الحاسب الآلي، حيث تم تخريج عدد ( 993 ) إمامًا وعدد ( 64 ) واعظة حتى تاريخه، وجار تنفيذ الدورتين ( 129و 130 ).

رابع عشر : ما يخص دراسات الماجستير والدكتوراه :

• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الدكتوراة من الأئمة حتى تاريخه ( 795 ).

• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الماجستير من الأئمة حتى تاريخه ( 1670 ).

• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على دبلومة الدراسات الإسلامية من الأئمة حتى تاريخه ( 2892 ).

• بلغ عدد الأئمة المسجلين بالمرحلة التمهيدية لدرجة الماجستير على منحة الأوقاف ( 1338 ) إمامًا.

رابع عشر: الدورات الدولية بأكاديمية الأوقاف الدولية

تم عقد العديد من الدورات الدولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك على النحو التالي:

1. استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/ 12/ 2020م حتى 30/ 12/ 2020م.

2. استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/ 9/ 2021م حتى 24/ 9/ 2021م.

3. استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/ 2/ 2022م حتى 16/ 2/ 2022م.

4. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد ( 25 ) إعلاميًّا يمثلون ( 19 ) دولة، هي: ( السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا ).

5. استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 8/ 6/ 2022م.

6. استضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد ( 18 ) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.

7. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد ( 26 ) إعلاميًّا يمثلون ( 15 ) دولة، هي: ( السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا )، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

8. استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد ( 19 ) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

9. استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد ( 9 ) أئمة في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م.

10. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م، لعدد ( 14 ) إعلاميًّا من دول: ( السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر )، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

11. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/ 9/ 2023م حتى 16/ 9/ 2023م، لعدد ( 15 ) إعلاميًّا من دول: ( السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد )، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

12. استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الخامسة في الفترة من 14/ 12/ 2023م إلى 24/ 12/ 2023م لعدد ( 24 ) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

خامس عشر : الدورات التدريبية للأئمة الجدد

1. تم تنفيذ الدورة المتكاملة للأئمة الجدد ( 6 أشهر ) بكلية الضباط الاحتياط لعدد ( 248 ) إمامًا ( تعاقد ).

2. تم تنفيذ دورة الأئمة الجدد من ذوي الهمم لعدد ( 31 ) إمامًا ( تعاقد ) بأكاديمية الأوقاف الدولية.