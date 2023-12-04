خلال لقائه مع رئيس كوبا.. خامنئي يطالب بإنشاء تحالف دولي مضاد لأمريكا

استقبل المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي، اليوم الاثنين، رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل وذلك على هامش زيارته الحالية لـ طهران.

وخلال اللقاء، قال خامنئي، إن هناك إمكانيات كبيرة لإنشاء تحالف بين جميع الدول التي ترفض الإملاءات الأمريكية.

وأضاف المرشد الأعلي الإيراني للرئيس الكوبي: "يمكن لهذا التحالف اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه قضايا دولية منها القضية الفلسطينية".

على جانب آخر، قال الرئيس الكوبي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إن هذه الزيارة واللقاء مع الرئيس الإيراني لها معنى كبير وفي اطار اللقاءات التي عقدها وفدان رفيعا المستوى من البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك.

كما اعتبر كانيل أن هذا اللقاء يأتي في سياق مواصلة مناقشة قضايا التعاون بين البلدين التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني لهافانا، وكذلك المباحثات التي جرت على هامش قمة جنوب أفريقيا والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتابع الرئيس الكوبي: "أعتقد أن هذه اللقاءات ستساعد في تنويع وتطوير العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين البلدين منذ فترة طويلة في شتى المجالات".

ووصف كانيل العلاقات بين طهران وهافانا بأنها تاريخية، مبنية على الاحترام والتضامن، ولها تاريخ يزيد عن 40 عامًا.