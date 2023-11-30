أكثر من 20 فرد وشركة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في شبكة للتسهيلات المالية تعود بالنفع على وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإسلامي.

وقال ميلر في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن مبيعات إيران من السلع الأساسية عبر شبكة من شركات الواجهة بمقرات خارجية توفر إيرادات تساعد النظام على مواصلة دعمه للجماعات الإرهابية، على غرار حركة حماس وحزب الله.

وأوضح ميلر أن الكيانات العسكرية الإيرانية وشركاؤها التجاريون قامت بتمكين هذه المبيعات واستغلال النظام المالي الدولي لاسترداد الإيرادات.

وتابع: "يستخدم النظام الإيراني هذه الإيرادات غير المشروعة لدعم النزاعات ونشر الإرهاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وستواصل الولايات المتحدة تعطيل دعم إيران المالي للإرهابيين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ تدابير الإدراج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة المنظمات الإرهابية والمسؤولين فيها ومن يوفرون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.