عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 20 فرد وشركة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في شبكة للتسهيلات المالية تعود بالنفع على وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإسلامي.

وقال ميلر في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن مبيعات إيران من السلع الأساسية عبر شبكة من شركات الواجهة بمقرات خارجية توفر إيرادات تساعد النظام على مواصلة دعمه للجماعات الإرهابية، على غرار حركة حماس وحزب الله. 

وأوضح ميلر أن الكيانات العسكرية الإيرانية وشركاؤها التجاريون قامت بتمكين هذه المبيعات واستغلال النظام المالي الدولي لاسترداد الإيرادات.

وتابع: "يستخدم النظام الإيراني هذه الإيرادات غير المشروعة لدعم النزاعات ونشر الإرهاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وستواصل الولايات المتحدة تعطيل دعم إيران المالي للإرهابيين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ تدابير الإدراج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224  بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة المنظمات الإرهابية والمسؤولين فيها ومن يوفرون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب.

اتفاق الهدنة.. الخارجية الأمريكية تعلن تفاصيل مكالمة بلينكن مع نظيره الكويتي

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية ماثو ميلر فيلق القدس الحرس الثوري الإسلامي القوات المسلحة الايرانية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ايران حزب الله حماس العقوبات الأمريكية على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

اتفاق الهدنة.. الخارجية الأمريكية تعلن تفاصيل مكالمة بلينكن مع نظيره الكويتي

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

الخارجية الأمريكية: نتمنى تمديد الهدنة لأكثر من يومين ودخول المساعدات إلى غزة

متحدث الخارجية الأمريكية: نؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر والرئيس السيسي على سريان الهدنة في غزة

الخارجية الأمريكية: البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة في غزة

ترشيحاتنا

مفاجأة .. أحمد حجازي يدخل على رادار 3 أندية إنجليزية وثنائي اسكتلندي

هل الصلاة جالسا مع القدرة على القيام يبطلها أم يقلل ثوابها

خبير اقتصادي يوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

هل من صلى أربعا قبل العصر دخل الجنة؟.. الإفتاء توضح

جهاز مخابرات الاحتلال بدأ في استدعاء عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

"رجال الأعمال": استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق الموازي يدعم فرص التصدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة شتاء 2024.. وعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه على هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ