عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق الهدنة.. الخارجية الأمريكية تعلن تفاصيل مكالمة بلينكن مع نظيره الكويتي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والكويت

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الكويتي الشيخ سالم آل صباح اليوم.

وقال ميلر في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، إن الوزيرين ناقشا الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت إطلاق سراح الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ووفقا لـ ميلر، شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين لإقامة دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة. 

 

وأشار ميلر إلى أن بلينكن أعاد التأكيد على الصداقة والشراكة الاستراتيجيتين بين الولايات المتحدة ودولة الكويت.

 

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه أثناء تواجد بلينكن في إسرائيل والضفة الغربية، سيجتمع وزير الخارجية، أنتوني بلينكن مع قيادات إسرائيلية وفلسطينية لمناقشة الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذي لم يُطلق سراحهم بعد وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بلينكن لنتنياهو: واشنطن تؤيد إسرائيل بقوة وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها

وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الشيخ سالم آل صباح ماثو ميلر المساعدات الانسانية غزة الهدنة إسرائيل حماس الولايات المتحدة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يجتمع مع مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

ترشيحاتنا

مفاجأة .. أحمد حجازي يدخل على رادار 3 أندية إنجليزية وثنائي اسكتلندي

هل الصلاة جالسا مع القدرة على القيام يبطلها أم يقلل ثوابها

خبير اقتصادي يوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

هل من صلى أربعا قبل العصر دخل الجنة؟.. الإفتاء توضح

جهاز مخابرات الاحتلال بدأ في استدعاء عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

"رجال الأعمال": استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق الموازي يدعم فرص التصدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للايجار بـ 625 جنيهًا شهريا | اعرف التفاصيل..فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة شتاء 2024.. وعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه على هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ