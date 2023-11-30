اتفاق الهدنة.. الخارجية الأمريكية تعلن تفاصيل مكالمة بلينكن مع نظيره الكويتي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثو ميلر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الكويتي الشيخ سالم آل صباح اليوم.

وقال ميلر في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، إن الوزيرين ناقشا الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أتاحت إطلاق سراح الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ووفقا لـ ميلر، شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين لإقامة دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة.

وأشار ميلر إلى أن بلينكن أعاد التأكيد على الصداقة والشراكة الاستراتيجيتين بين الولايات المتحدة ودولة الكويت.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه أثناء تواجد بلينكن في إسرائيل والضفة الغربية، سيجتمع وزير الخارجية، أنتوني بلينكن مع قيادات إسرائيلية وفلسطينية لمناقشة الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذي لم يُطلق سراحهم بعد وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.