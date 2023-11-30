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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن لنتنياهو: واشنطن تؤيد إسرائيل بقوة وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنواشنطن تؤيد إسرائيل بقوة وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها.

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يجتمع بالقادةالإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في7 أكتوبر على إسرائيل، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمودعباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأ مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة،وهناك احتمال استئناف القتال عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس".

وأكد القيادي في حماس باسم نعيم الأربعاء أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهمفي قطاع غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وذلك مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتةقبل ساعات من انتهائها.

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