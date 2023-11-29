المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ساميويل ويربيرج لشبكة سكاي نيوز عربية ، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها تنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة في غزة.

وأكد المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن أمريكا تواصل جهودها لتمديد الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين.

وناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستركز على فعل كل ما بوسعها في الأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة.

ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تهدف الي وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن.

وجاء ذلك خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئيس مجلس الأمن وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وأوضح وزير الخارجية أن مشروع قرار مجلس الأمن الذى تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية مشروع قرار إنسانى وليس سياسيا، ومجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنسانى فى القطاع.

وقال سامح شكري عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أن الكل يتحدث عن رفض التهجير، ولكن لا يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.