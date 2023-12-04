عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

الأهلي في كأس العالم
الأهلي في كأس العالم للأندية

من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، تنطلق مباريات كأس العالم للأندية التي يشارك بها النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة.

مشوار الأهلي 

الأهلي يبدأ مشوار البطولة بـ ديربي عربي متوقع، مع اتحاد جدة السعودي، في حال تجاوز الاتحاد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي حال تجاوز الأهلي تلك المباراة سيلتقي مع بطل أمريكا الجنوبية او مانشستر سيتي بطل أوروبا في نصف النهائي.

بث مباريات كأس العالم للاندية 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حصول مجموعة قنوات SSC السعودية، على حقوق النقل الحصري لكأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات SSC مباريات بطولة كأس العالم للأندية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، عبر منصات التلفزيون والراديو والهواتف الجوالة وشبكات الانترنت.

كما سيتم إذاعتها عبر تطبيق ﺷﺎﻫﺪ - Shahid.

كيف تشاهد المباريات على قناة SSC

للأسف لا يوجد تردد لقنوات SSC على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وتتواجد مجموعة قنوات SSC عبر القمر الصناعي عربسات فقط، وتحتاج للاشتراك في باقتها المشفرة.

ومن المؤكد أن القنوات ستوفر ميزة التعليق المصري على المباريات نظرًا لانضمام المعلق المصري مدحت شلبي إلى مجموعتها في وقت سابق.

 موعد كأس العالم للأندية 

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الجاري بمباراة اتحاد جدة السعودي ضد اوكلاند سيتي.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.

 

مباريات كأس العالم للأندية كأس العالم للاندية النادي الأهلي اتحاد جدة السعودي أوكلاند سيتي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

أحمد شيحة: المستثمرون العرب "أصحاب بيت".. مصر تحتضن الجميع وتفتح ذراعيها للإخوة السعوديين والإماراتيين في كل وقت

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

خلال تقديم مؤتمر النقل الذكي.. ريهام إبراهيم: تطوير منظومة اللوجيستيات تناسب تطلعات مصر المستقبلية

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية تحوي رؤوسا لصواريخ نووية

28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية

حوار هام.. وزير التعليم يرد على تساؤلات المواطنين ببرنامج “الشاهد” الليلة

لسد الفجوة التمويلية.. قطر تعلن تقديم 65.7 مليون ريال للأونروا في غزة

قتـ لى بالعشرات.. هجوم على قاعدة تركية في الصومال

ما السر في ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ دار الإفتاء توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ