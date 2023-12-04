يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، تنطلق مباريات كأس العالم للأندية التي يشارك بها النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة.

مشوار الأهلي

الأهلي يبدأ مشوار البطولة بـ ديربي عربي متوقع، مع اتحاد جدة السعودي، في حال تجاوز الاتحاد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي حال تجاوز الأهلي تلك المباراة سيلتقي مع بطل أمريكا الجنوبية او مانشستر سيتي بطل أوروبا في نصف النهائي.

بث مباريات كأس العالم للاندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حصول مجموعة قنوات SSC السعودية، على حقوق النقل الحصري لكأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات SSC مباريات بطولة كأس العالم للأندية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، عبر منصات التلفزيون والراديو والهواتف الجوالة وشبكات الانترنت.

كما سيتم إذاعتها عبر تطبيق ﺷﺎﻫﺪ - Shahid.

كيف تشاهد المباريات على قناة SSC

للأسف لا يوجد تردد لقنوات SSC على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وتتواجد مجموعة قنوات SSC عبر القمر الصناعي عربسات فقط، وتحتاج للاشتراك في باقتها المشفرة.

ومن المؤكد أن القنوات ستوفر ميزة التعليق المصري على المباريات نظرًا لانضمام المعلق المصري مدحت شلبي إلى مجموعتها في وقت سابق.

موعد كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر الجاري بمباراة اتحاد جدة السعودي ضد اوكلاند سيتي.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري.