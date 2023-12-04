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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

الزمالك
الزمالك

على الرغم إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة لدى القلعة البضاء، لكن إدارة النادي تتحرك في ملف الصفقات الجديدة بكل قوة.

وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية، أملا في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة قيد الحل 

وفي وقت سابق صرح عمرو أدهم، عضور مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية مطمئنًا جماهير النادي بأن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على حل أزمة القيد، وأن هناك أولوية للملفات، ونبحث أولا عن حل أزمة سبورتنج لشبونة، ويتم التفاوض حاليًا مع الجانب البرتغالي من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على الزمالك".

أضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر في القضايا الأخرى، والغرامات الموقعة على الزمالك، ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًا هي حل الأزمة، والتفاوض مع الجانب البرتغالي، وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".

5 صفقات سوبر لدعم الفريق 

وحدد الزمالك اهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث وحّد جهوده لضم بعض الأسماء المتألقة في الدوري المصري.

البداية من حراسة المرمى حيث يسعى الزمالك لاستعادة نجمه السابق محمود جنش، بينما الأولوية ستكون لضم حارس انبي عبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع يستهدف الزمالك تدعيم صفوفه بـ اللاعب أحمد كالوشا مدافع إنبي المتألق في الدوري الممتاز.

وفي مركز خط الوسط، يضع الزمالك عينًا على اللاعب محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وقد يكون أول صفقات الزمالك الشتوية بعد فتح القيد.

أما اللاعب محمد شكري ظهير نادي سيراميكا كليوباترا فيتردد اسمه كثيرًا، يزاحمه في  ذلك محمد حمدي لاعب إنبي.

وفي خط الهجوم، كشفت تقارير أن إدارة نادي الزمالك تسعى جاهدة لخطف أحمد أوفا مهاجم إنبي، أو استعادة حسام أشرف مهاجم البلدية.

فريق الأحلام.. 11 لاعب الأفضل في مصر 

وإذا اأتم الزمالك صفقاته الشتوية بعد فتح القيد، سيكون لدى الزمالك فريق متكامل من 11 لاعب و 11 بديل كفؤ من أفضل اللاعبين في مصر.

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد العزيز البلعوطي 

قلب الدفاع: الونش - كالوشا - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود علاء 

الظهير الأيمن: عمر جابر - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله نيمار

الظهير الأيسر: ( محمد شكري أو محمد حمدي ) - عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي 

خط الوسط: محمد شحاتة - دونجا - عمرو السيسي - روقا - أوباما 

الاجنحة: زيزو - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - شيكابالا

الهجوم: أوفا - حسام أشرف - سامسون - سيف الجزيري 

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